KKTC'de zafer CTP-BG'nin, Başbakan Meclis dışında

KKTC'de erken genel seçim yapıldı. Oyların tamamının sayıldığı seçimlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi sandıktan ilk sırada çıktı ancak tek başına hükümet kuracak sayıya ulaşamadı. Başbakan İrsen Küçük ise meclis dışı kaldı.



KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi oyların yüzde 38'ini alarak seçimi önde bitirdi. Ulusal Birlik Partisi yüzde 29, Demokrat Parti-Ulusal Güçler yüzde 23 ve Toplumcu Demokrasi Partisi ise seçimlerde yüzde 7 oy aldı.

Bu oy oranları 50 sandalyeli, mecliste CTP'ye 21, UBP'ye 14, DP'ye 12, TDP'ye de 3 milletvekili kazandırdı.



Küçük seçilemedi



Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) Genel Başkan ve eski Başbakan İrsen Küçük, resmi olmayan ilk sonuçlara göre milletvekili seçilemedi.



CTP: Hükümeti kurma görevi bizim



Sonuçların şekillenmesinin ardından kısa bir açıklama yapan CTP Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, "Halk UPB iktidarından memnun olmadığını gösterdi ve hükümeti kurma görevini bize verdi" dedi.

Halkın partilerinin düşüncelerini benimseyerek, hükümeti kurma görevini kendilerine verdiğini belirten Yorgancıoğlu, "Şeffaflık, adalet, demokrasi, siyasal iradeye sahip çıkma projelerimizi geliştireceğiz. Partimize oy veren ve vermeyen herkese eşit mesafede duracağız" dedi.

KKTC'De önümüzdeki dönemde koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor.

Oy dağılımı nasıl oldu

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek amacıyla yapılan erken genel seçimde kayıtlı 172 bin 803 seçmenden 120 bin 287'si, 670 sandıkta oy kullandı. Seçime katılım oranı yüzde 69,61 olarak gerçekleşti.

KKTC genelinde toplam 5 ilçedeki açılan 670 sandıktan çıkan sonuçlar doğrultusunda siyasi partilerin resmi olmayan oy dağılım oranları ve çıkaracağı milletvekili sayısı şöyle:

-Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP-BG): (yüzde 38,37) 21 milletvekili,

-Ulusal Birlik Partisi (UBP) (yüzde 27,3) 14 milletvekili,

-Demokrat Parti-Ulusal Güçler (DP-UG): (yüzde 23,11) 12 milletvekili,

-Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): (yüzde 7,43) 3 milletvekili,"

Bu sonuçlara göre, yüzde 5 olan ülke barajını aşan CTP-BG, UBP, DP-UG ve TDP Cumhuriyet Meclisine giriyor.



Bölgelere göre milletvekili dağılımı



Resmi olmayan sonuçlara göre, 16 milletvekili çıkaran Lefkoşa'da CTP-BG 7, UBP 4, DP-UG 4, TDP 1 milletvekilliği kazandı. Toplam 13 milletvekili bulunan Gazimağusa'da CTP-BG 5, UBP 4, DP-UG 3, TDP 1 milletvekili çıkardı. Milletvekili toplamı 10 olan Girne'de ise CTP-BG 4, UBP 3, DP-UG 2, TDP 1 vekillik kazandı. Güzelyurt'un 6 olan milletvekili sayısı, CTP-BG 3, UBP 2, DP-UG 1 olarak paylaşılırken, İskele'nin toplam 5 milletvekilliği ise CTP-BG 2, DP-UG 2, UBP 1 arasında bölüşüldü.

CTP-BG Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, seçim sonuçlarının ardından parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, halkın eski hükümeti kuran UBP'nin uygulamalarını kabul etmediğini açık bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Yorgancıoğlu, halkın partilerinin düşüncelerini benimseyerek, hükümeti kurma görevini kendilerine verdiğini belirtti.

Şeffaflık, adalet, demokrasi, siyasal iradeye sahip çıkma projelerinin geliştirileceğine dikkati çeken Özkan Yorgancıoğlu, partilerine oy veren ve vermeyen herkese eşit mesafede duracaklarını kaydetti.