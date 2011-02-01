KKTC'de Türkiye karşıtı pankart: Kurtarıldık mı HAS..KTİR

T24

GREVLER 14. GÜNÜNDE



TOPLUMSAL VAROLUŞ MİTİNGİ



PANKARTLAR



SİYAH BALONLAR



Geçtiğimiz Cuma günü yapılan mitingde açılan Türkiye karşıtı pankartlar tartışılıyor. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:KKTC'de Sendikal Platform'un 'Dayatma Paket' olarak nitelendirdiği hükümetin aldığı önlemlere karşı 7 iş yerinde uygulamakta olduğu süresiz grevler 14'üncü gününe girerken, Platform'un organizasyonu ve bir çok sivil toplum örgütü ile muhalefet partilerinin desteğiyle organize edilen 'Toplumsal Varoluş Mitingi' geçtiğimiz cuma günü yapılmıştı..KKTC'de Sendikal Platform üyesi sendikalar yanında Hür-İş Federasyonu'na bağlı sendikaların, bazı siyasi partilerin, emekli ve öğrenci örgütlerinin desteğiyle Lefkoşa'da İnönü Meydanı'nda düzenlenen 'Toplumsal Varoluş Mitingi'nde, UBP hükümetinin uyguladığı ekonomik paket protesto edildi ve hükümet istifaya çağrıldı. Mitingi'de, KKTC hükümete ve Türkiye hükümetine karşı sloganlar yazılı pankartlar taşındı. Çalışanlar, emekliler, gençler ve toplumun değişik kesimlerinden kişilerin katıldığı mitingde, konuşmalar yapıldı, sloganlar atıldı, Sendikal Platformun 13 maddelik ilkeleri okunarak onaylandı ve konserler verildi. Mitingin 'gasp edilen siyasal iradenin kazanılması için' yapıldığı ifade edilen konuşmalarda, onur, kimlik ve toplumsal varoluş mücadelesi ve dayatılan paketlerin reddedilmesi kavgası verildiği belirtildi.'Kurtarıldık mı HAS..KTİR''Göç yasasını getireni de, geçireni de götüreceğiz','Çiçekçiğim şimdi kime benzerik','Kral çıplak','Ankara ne paranı, ne paketini, ne de memurunu istiyoruz','Sayın Elçi vatandaşına sahip çık.Ayşe'nin parası bitti, tatilde hırsız oldu.Herkesin malına kondu, tatil bitti.Ayşe evine dön, bilet bizden.One way ticket'gibi sloganlar yazılı pankartlar taşındı. Konuşmaların yapıldığı platformda ise büyük puntolarla 'Kurtulmak yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz' yazısı dikkat çekti. KKTC'de "toplumsal Varoluş Mitingide" bir gurubun açtığı "Kıbrıs Cumhuriyeti" bayrağıda mitinkte büyük dikkat çektiMitingin son bölümünde, Sendikal Platform'un 13 maddelik ilkeleri yumruklar havaya kaldırılarak onaylandı. Miting, siyah balonların gökyüzüne bırakılması ve Sol Anahtarı müzik grubunun şarkılarıyla tamamlandı.