T24 LogoT24 Logo
Gündem

KKTC'de Türkiye karşıtı pankart: Kurtarıldık mı HAS..KTİR

Yavru vatan Kıbrıs'ta sendikaların düzenlediği protesto mitinginde çirkin Türkiye karşıtı pankart...

01 Şubat 2011 02:00

T24 - KKTC'de düzenlenen Toplumsal Varoluş Mitingi'de Türkiye karşıtı çirkin pankartlar açıldı. En çok tepki çeken pankart ise 'Kurtarıldık mı HAS..KTİR' pankartı oldu. 


Geçtiğimiz Cuma günü yapılan mitingde açılan Türkiye karşıtı pankartlar tartışılıyor. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

KKTCde Türkiye karşıtı çirkin pankart

GREVLER 14. GÜNÜNDE

KKTC'de Sendikal Platform'un 'Dayatma Paket' olarak nitelendirdiği hükümetin aldığı önlemlere karşı 7 iş yerinde uygulamakta olduğu süresiz grevler 14'üncü gününe girerken, Platform'un organizasyonu ve bir çok sivil toplum örgütü ile muhalefet partilerinin desteğiyle organize edilen 'Toplumsal Varoluş Mitingi' geçtiğimiz cuma günü yapılmıştı..



TOPLUMSAL VAROLUŞ MİTİNGİ

KKTC'de Sendikal Platform üyesi sendikalar yanında Hür-İş Federasyonu'na bağlı sendikaların, bazı siyasi partilerin, emekli ve öğrenci örgütlerinin desteğiyle Lefkoşa'da İnönü Meydanı'nda düzenlenen 'Toplumsal Varoluş Mitingi'nde, UBP hükümetinin uyguladığı ekonomik paket protesto edildi ve hükümet istifaya çağrıldı. Mitingi'de, KKTC hükümete ve Türkiye hükümetine karşı sloganlar yazılı pankartlar taşındı. Çalışanlar, emekliler, gençler ve toplumun değişik kesimlerinden kişilerin katıldığı mitingde, konuşmalar yapıldı, sloganlar atıldı, Sendikal Platformun 13 maddelik ilkeleri okunarak onaylandı ve konserler verildi. Mitingin 'gasp edilen siyasal iradenin kazanılması için' yapıldığı ifade edilen konuşmalarda, onur, kimlik ve toplumsal varoluş mücadelesi ve dayatılan paketlerin reddedilmesi kavgası verildiği belirtildi.


PANKARTLAR

'Kurtarıldık mı HAS..KTİR'
'Göç yasasını getireni de, geçireni de götüreceğiz',
'Çiçekçiğim şimdi kime benzerik',
'Kral çıplak',
'Ankara ne paranı, ne paketini, ne de memurunu istiyoruz',
'Sayın Elçi vatandaşına sahip çık.
Ayşe'nin parası bitti, tatilde hırsız oldu.
Herkesin malına kondu, tatil bitti.
Ayşe evine dön, bilet bizden.
One way ticket'

gibi sloganlar yazılı pankartlar taşındı. Konuşmaların yapıldığı platformda ise büyük puntolarla 'Kurtulmak yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz' yazısı dikkat çekti. KKTC'de "toplumsal Varoluş Mitingide" bir gurubun açtığı "Kıbrıs Cumhuriyeti" bayrağıda mitinkte büyük dikkat çekti


SİYAH BALONLAR

Mitingin son bölümünde, Sendikal Platform'un 13 maddelik ilkeleri yumruklar havaya kaldırılarak onaylandı. Miting, siyah balonların gökyüzüne bırakılması ve Sol Anahtarı müzik grubunun şarkılarıyla tamamlandı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24