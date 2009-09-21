KKTC'de şiddetli yağış ve hortum hasara yol açtı

KKTC Meteoroloji Dairesi'nin tahminleri doğrultusunda bugün öğleden sonra bastıran sağanak yağış, bazı bölgelerde seller oluşmasına ve Kas deresinin taşmasına neden oldu. Derenin taşması nedeniyle Serdarlı-Ergenekon yolu trafiğe kapandı.

Özellikle Beşparmak ve Alevkayası üzerinde yağan şiddetli yağmurun sel şeklinde düz alana inmesiyle ovalar sular altında kaldı, bazı köylerde ise vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dereler içerisindeki çalılar, ağaç kalıntıları ve çöplerin taşkınların yaşanmasına neden olduğu sanılıyor.

Gazimağusa yakınlarındaki Korkuteli köyünde oluşan ''hortum'' ise ağıllarda hasara neden oldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Ağıllar bölgesinde meydana gelen hortum 6 ağılın çinkoların sökülmesine, ayrıca Elektrik Kurumu'na ait 2 elektrik direğinin yıkılmasına ve tellerinin kopmasına neden oldu.

Polis, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

-YAĞIŞLAR YARIN DA DEVAM EDECEK-

KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Fehmi Oktay'ın verdiği bilgiye göre, KKTC, dairenin tahminleri doğrultusunda arife gününden itibaren alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleri ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmaya devam ediyor.

Yarın da parçalı çok bulutlu, gök gürültülü sağanak yağmurlar beklendiğini belirten Fehmi Oktay, bayramın 3. günü olan Salı gününün parçalı bulutlu, Doğu kesimlerde bir ara sağanak yağmurlu olacağını belirtti. Oktay, Doğu'ya hareket edecek yağışlı hava kütlesinin Salı günü yurdu terk edeceğini açıkladı.

Bugün KKTC genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yaşandığına işaret eden Fehmi Oktay, yağışla birlikte kuvvetli rüzgarın estiğini de belirtti.

Oktay, bugünkü şiddetli yağışların genellikle Kuzey Sahil ve Beşparmaklar üzerinde meydana geldiğini belirtti.

Oktay'ın verdiği bilgiye göre bölgelerde metrekareye kilogram olarak düşen yağış miktarları şöyle:

Geçitkale 35.8, Serdarlı 27.5, Esentepe 22.3, Alevkaya 12.6, Alsancak 1, Beyarmudu 2.8, Karpaz 1, İskele 3.4, Lefke 0.2, Salamis 7, Girne 5.4, Lefkoşa 5.2, Mehmetçik 6.4, Yenierenköy 0.8, Yeşilırmak 1.5.

Fehmi Oktay, yağış anında 30 derece olan hava sıcaklığının yağışla birlikte 10 derece kadar düştüğünü ve 20 dereceye indiğini, yağıştan sonra ise tedricen yükselmeye başladığını da bildirdi.