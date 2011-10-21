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Dünya

KKTC'de, şehitler için gıyabi cenaze namazı LEFKOŞA (A.A)

21 Ekim 2011 16:59

-KKTC'de, şehitler için gıyabi cenaze namazı LEFKOŞA (A.A) - 21.10.2011 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) camilerde, Hakkari'de şehit olan 24 asker için mevlit okutuldu ve gıyabi cenaze namazı kılındı. KKTC genelindeki camilerde, dün ikindi namazı öncesi şehitler için sala verildi. Bugün de bütün camilerde cuma namazından önce şehitler için mevlit ve ''Aziz Şehitlerimize'' başlıklı hutbe okunarak dua edildi. Lefkoşa'daki Gönyeli Camii, Selimiye Camii, Yeni Şehir Şehitler Camii, Gazimağusa'da Lala Mustafa Paşa Camii ile Dörtyol Camii'nde ise cuma namazının ardından, terör saldırısında hayatını kaybeden Mehmetçikler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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