KKTC’de sandık göründü

KKTC’de hükümetin büyük ortağı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), erken genel seçimin 19 Nisan 2009 pazar günü yapılmasına karar verdi







CTP’nin kararı, hükümetin küçük ortağı Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) tarafından da ‘olumlu’ karşılandı. CTP Genel Başkanı ve Başbakan Ferdi Sabit Soyer, düzenlediği basın toplantısında, CTP'nin daha önce 2009 içinde erken genel seçime gitme kararı aldığını anımsatarak, "2 Ocak cuma akşamı toplanan Merkez Yönetim Kurulumuz, seçimlerin 19 Nisan 2009 pazar günü yapılmasının uygun olacağına karar vermiştir" dedi. Soyer kararı, hükümetin küçük ortağı ÖRP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Turgay Avcı'ya ilettiğini, ÖRP'nin tavrının olumlu olduğunu açıkladı.