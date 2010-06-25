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KKTC'de pazar günü seçim var

KKTC'de halk, 4 yıl süreyle görev yapacak yerel yönetimler ve Derviş Eroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesiyle Gazimağusa'da boşalan bir meclis üyeliği için pazar gün&u

25 Haziran 2010 03:00

T24- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, 4 yıl süreyle görev yapacak yerel yönetimler ve Derviş Eroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesiyle Gazimağusa'da boşalan bir meclis üyeliği için pazar günü sandık başına gidecek.


Kayıtlı seçmen sayısının 164 bin 486 olduğu KKTC'de 633 sandıkta kullanılacak oylarla, 1 milletvekili, 28 belediye başkanı, 268 belediye meclisi üyesi, 148 muhtar ve 448 aza seçilecek.


Seçime iki gün kala, siyasi partiler ve adaylar propaganda çalışmaları ve seçim gezilerini sürdürüyor. 31 Mayısta başlayan seçim propaganda süreci yarın akşam sona erecek.
Gazimağusa'da Derviş Eroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesiyle boşalan meclis üyeliği için yapılacak ara seçimde Milliyetçi Adalet Partisinden (MAP) Ata Tepe, Özgürlük ve Reform Partisinden (ÖRP) Dursun Oğuz, Toplumcu Demokrasi Partisinden (TDP) Hüseyin Angolemli ve Ulusal Birlik Partisinden (UBP) Eroğlu'nun kızı Resmiye Canaltay ile bağımsız aday Nüshet İlktuğ yarışacak.


28 belediye başkanlığı için 47'si bağımsız 99, 268 belediye meclisi üyeliği için 11'i bağımsız 909 kişi aday oldu.


KKTC genelinde 148 yerde muhtarlık, 112 yerde de azalık seçimi de yapılacak. 148 muhtarlık için 353, 112 yerdeki 448 azalık için ise 840 aday bulunuyor.

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