-KKTC'de nüfus sayımı 27 Kasımda LEFKOŞA (A.A) - 18.08.2011 - KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, KKTC hükümetinin ekonomik, sosyal ve diğer ihtiyaçlarını tespit ederek, buna yönelik çalışmalarını önceden planlayabilmek için gerekli gördüğü zaman nüfus sayımı yaptığını belirterek, bu konudaki ihtiyaca binaen 27 Kasım'da bir nüfus sayımı yapılması yönünde gerekli çalışmalara başlandığını bildirdi. Özgürgün, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin (BMGS) son raporunda, nüfus sayımının Rum tarafının talebi doğrultusunda yapılacağı şeklinde yorumlanabilecek ifadelerde bulunulmasının gerçekleri doğru yansıtmadığını ve bunun üzüntü verici olduğunu kaydetti. Bakan Özgürgün yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin geçtiğimiz günlerde, müzakere sürecinin gidişatına ilişkin olarak Güvenlik Konseyi'ne sunduğu raporda, başka unsurların yanı sıra KKTC'nin yapacağını duyurduğu ve hazırlık çalışmaları devam eden nüfus sayımının Rum tarafının talebi doğrultusunda yapılacağı yönünde yanlış yorumlanabilecek ifadeler yer aldığını belirtti. Bu nedenle bu konuya ilişkin olguları bir kez daha hatırlatmakta fayda gördüğünü ifade eden Özgürgün, şunları kaydetti: ''Her devlet gibi KKTC'de ekonomik, sosyal ve diğer ihtiyaçlarını tespit ederek buna yönelik çalışmalarını önceden planlayabilmek için gerekli gördüğü zaman nüfus sayımı yapmaktadır. Nitekim, KKTC hükümeti de bu konudaki ihtiyaca binaen 27 Kasım 2011 Pazar günü gerçekleşecek bir nüfus sayımı yapılmasını teminen gerekli çalışmalara başlamıştır. Hal böyle iken BMGS'nin bahsekonu raporunda nüfus sayımının Rum tarafının talebi doğrultusunda yapılacağı şeklinde yorumlanabilecek ifadelerde bulunulması, gerçekleri doğru bir şekilde yansıtmıyor olması nedeniyle üzüntü vericidir.''