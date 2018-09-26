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KKTC'de kayıp genç ölü bulundu

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kaplıca bölgesinde deniz kenarında bulunan cesedin, kayıp olarak aranan Veysel Çoşkun'a (18) ait olduğu belirlendi

26 Eylül 2018 19:29

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kaplıca bölgesinde deniz kenarında bulunan cesedin, kayıp olarak aranan Veysel Çoşkun\'a (18) ait olduğu belirlendi.
Çoşkun, 17 Eylül\'de Çayırova\'daki evinden ayrıldı, bir daha geri dönmedi. Ailenin polise haber vermesi üzerine Kaplıca bölgesinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Araştırmalar sonucunda deniz kenarında ceset bulundu. Ceset üzerinde yapılan DNA testi bugün açıklandı. Açıklamada, cesedin Veysel Çoşkun\'a ait olduğu belirtildi. Polis, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu üzerine araştırma başlattı.

 

 

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