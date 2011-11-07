-KKTC'de kamuda köklü değişiklikler gündemde LEKFOŞA (A.A) - 07.11.2011 - KKTC'de hükümetin kamu reformu çalışmaları kapsamında hazırladığı ''Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı'', kamudaki binlerce personeli ve halkı yakından ilgilendiren bir dizi yenilikler getiriyor. Tasarı, üçlü kararnameyle atamaları daraltırken, hizmet sınıflarına yeni düzenlemeler içeriyor. Başbakanlık ve bakanlıklara ''siyasi danışman'' kadrosu öngören Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı'yla, kamu görevlilerinin istihdamı, atanması ve terfilerinde de yenilikler gündemde. Tasarıdaki en köklü değişikliklerden biri de kamu görevlisi olmayanların da yönetici atanmasına imkan vermesi. KKTC İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu, geçen hafta Bakanlar Kurulunca onaylanarak Meclise sevk edilen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı hakkında Türk Ajansı-Kıbrıs'a (TAK) bilgi verdi. Geniş kapsamlı bir yasa çalışması olan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı'nın istihdamlar, atamalar ve terfilerde yenilikler içerdiğini belirten Nazım Çavuşoğlu, hizmet sınıflarının kamu görevlilerinin yer değiştirmelerini kolaylaştıracak şekilde daha basitleştirildiğini söyledi. Müşavirler yaratılması nedeniyle eleştiri konusu olan üçlü kararnameyle atamalar konusunda da tasarıda önemli düzenlemeler bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, üçlü kararnameyle sadece Cumhurbaşkanı, Başbakanlık ve bakanlıkların en üst amiri olan müsteşarlarının atanacağını belirtti. Yönetici atamalarının liyakata dayandırıldığını ifade eden Nazım Çavuşoğlu, kamu görevi dışındaki kişilerin de yönetici atanmasına olanak veren tasarıyla ilgili şunları aktardı: ''Kamu görevi içindekilere yükselme şansı veren kariyer sisteminden, kamu görevi dışındakilere de belli tecrübe ve niteliklere haiz olmak ve gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olmak koşuluyla doğrudan yönetici pozisyonlarına atanma şansı sunan pozisyon sistemine doğru esnekleştirilme öngörülüyor. Tasarı ayrıca kamu görevine ilk atanma ve terfilerde ilgili kurumların temsilcilerine söz hakkı sağlayacak sınav kurallarının oluşturulmasını, terfi ve kademe ilerlemesinde kıdem yerine liyakati öne çıkaran düzenlemelerin getirilmesini, performansa dayalı yönetim anlayışının geliştirilmesi ve performans değerlendirme sonuçlarının ödül-ceza ile ilişkilendirilmesini, disiplin işlemi başlatma ve sonlandırma süreçlerinin etkinleştirilmesini ve intibakların kazanılmış haklara halel getirmeden yapılmasını düzenleyen geçici maddeler içeriyor.'' İzin haklarının yeniden düzenlendiği tasarıda, hamilelik ve doğum izni süreleri de değişti. Buna göre halen 42 gün doğum öncesi, 42 gün de doğum sonrası olan izinler; doğum öncesi 6; doğum sonrası da 10 haftaya yükseltiliyor. Hayat pahalılığı ödeneğinin 6 ayda bir maaşlara yansıtılmasını öngören tasarı; ek çalışma ücretlerini de şimdi olduğu gibi hafta içi günler ve idari tatillerde 1'e 1.1; hafta sonu ve resmi tatil günlerinde 1'e 1.5 olarak düzenliyor. Tasarıyla getirilen yeniliklerden biri de ''siyasi danışman'' kadroları. Sözleşmeli olacak siyasi danışmanlar, Başbakan ve bakanlarca atanacak. Başbakan, ''Siyasi baş danışman ve iki siyasi danışman''; bakanlar ise ikişer siyasi danışman istihdam edebilecek.