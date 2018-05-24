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KKTC'de kadın gazeteciye saldırıya 3 ay hapis cezası

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa Kaza Mahkemesi'nde görevlerini yapan kadın gazetecilere saldıran Hüseyin Acar'a 3 ay hapis cezası verildi

24 Mayıs 2018 15:19

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) Gazimağusa Kaza Mahkemesi\'nde görevlerini yapan kadın gazetecilere saldıran Hüseyin Acar\'a 3 ay hapis cezası verildi.
Hüseyin Acar, iddiaya göre, Gazimağusa Kaza Mahkemesi\'nde önceki hafta bir davayı takip eden kadın gazetecileri darp etti. Olay sonrasında gözaltına alınıp, hakkında dava açılan Acar bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, polis ve bölgede bulunanların engellemeye çalışmasına rağmen, zanlının kabadayılık yapmaya devam ettiğini belirtti. \'Bir kadına ve basın mensubuna saldırının magangalık olduğunu\' kaydeden mahkeme, \'benzeri suç işleyecek kişiler için caydırıcı olması\' amacıyla, sanığa 3 ay hapis cezası verdi.

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