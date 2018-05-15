KKTC'de İTÜ için 600 dönümlük arazi kararı iptal edildi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu\'nca Yenierenköy\'deki 600 dönümlük arazinin İstanbul Teknik Üniversitesi\'nin (İTÜ) kullanımına tahsis edilmesini mümkün kılan sözleşme iptal edildi.

Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İTÜ tarafından sözleşmedeki şartlar ile yükümlülüklerin yerine getirilmediğini tespit ettiklerini söyledi. Özersay, sözleşmenin iptal işlemlerini başlatma kararı aldıklarını belirtirken, devlet arazilerini kiralayanların, sözleşmelerde yer alan taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

BAŞBAKAN UYARMIŞTI

İTÜ arazisinin sözleşmesinin iptal edileceği sinyalini, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman vermişti. Cumhuriyet Meclisi\'nde konuşan Erhürman, İTÜ\'ye 49 yıllığına kiralanan arazide hiçbir şey yapılmadığını belirtip, para aktarılma planının olmaması durumunda üniversiteyle anlaşmanın iptal edileceğini açıklamıştı.

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