T24 LogoT24 Logo
Gündem

KKTC'de İTÜ için 600 dönümlük arazi kararı iptal edildi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu'nca Yenierenköy'deki 600 dönümlük arazinin İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) kullanımına tahsis edilmesini mümkün kılan sözleşme iptal edildi

15 Mayıs 2018 14:25

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu\'nca Yenierenköy\'deki 600 dönümlük arazinin İstanbul Teknik Üniversitesi\'nin (İTÜ) kullanımına tahsis edilmesini mümkün kılan sözleşme iptal edildi.
Bakanlar Kurulu Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İTÜ tarafından sözleşmedeki şartlar ile yükümlülüklerin yerine getirilmediğini tespit ettiklerini söyledi. Özersay, sözleşmenin iptal işlemlerini başlatma kararı aldıklarını belirtirken, devlet arazilerini kiralayanların, sözleşmelerde yer alan taahhütleri yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.
BAŞBAKAN UYARMIŞTI
İTÜ arazisinin sözleşmesinin iptal edileceği sinyalini, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman vermişti. Cumhuriyet Meclisi\'nde konuşan Erhürman, İTÜ\'ye 49 yıllığına kiralanan arazide hiçbir şey yapılmadığını belirtip, para aktarılma planının olmaması durumunda üniversiteyle anlaşmanın iptal edileceğini açıklamıştı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefa KARAHASANLEFKOŞA DHAKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC Bakanlar Kurulu YenierenköyTeknikBakanlar Kurulu Sözcüsü Başbakan YardımcısıDışişleri Bakanı KudretBAŞBAKAN UYARMIŞTI İTÜKKTC Başbakanı Tufan Erhürman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24