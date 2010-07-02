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Ekonomi

KKTC'de hükümet yarım günlük grevle uyarılacak

KKTC'de 35 sendika ve destekçisi sivil toplum örgütleri, hükümetin ekonomik kararlarına karşı greve gidiyor.

02 Temmuz 2010 03:00

T24 - Yavru vatan KKTC'de, hükümetin ekonomik kararları ve KTHY'nin özelleştirilmesine karşı çıkan 35 sendika ve destekçisi sivil toplum örgütleri, pazartesi günü yarım gün gerçekleştirilecek bir uyarı grevi ve mitingi düzenleyecek.

KKTC'de, Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın (KTHY) özelleştirilmesine ve hükümetin son ekonomik kararlarına karşı çıkan 35 sendika ile onlara destek veren sivil toplum örgütleri, hükümete karşı ilk eylem olarak 5 Temmuz Pazartesi günü genel grev ve miting yapacak.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nda (KTOEÖS) bir araya gelen sendikalar, hükümete tepki olarak ne yapacaklarını ve genel grev konusunu değerlendirdi.

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, alınan kararlarla ilgili yaptığı açıklamada, 35 sendika ve Emekliler Eşgüdüm Komitesi'nin toplantıda Ulusal Birlik Partisi (UBP) azınlık hükümetini ''yetkisiz ilan ettiğini'' söyledi.

Pazartesi günü 07:30-14:00 saatleri arasında yarım günlük uygarı grevi ve miting yapılacağını açıklayan Bıçaklı, süresiz genel grevin de gündemde olduğunu, bu konuda bugün bildirimde bulunduklarını kaydetti.

Bıçaklı, Gazimağusa'da Toplumcu Demokrasi Partisi'nden (TDP) milletvekili seçilen Hüseyin Angolemli'nin milletvekilliğinin resmiyet kazanmasıyla birlikte muhalefet ve bağımsız milletvekili sayısının 26'ya yükseleceğine işaret ederek, ''azınlık hükümetine destek olmayın'' çağrısında bulundu. Bıçaklı, muhalefetin destek vermemesi halinde hükümetin 24 milletvekili ile ilgili yasaları geçiremeyeceğini kaydetti.

''Gerekirse kararlar geri çekilene kadar 26 milletvekili meclise germeyerek dışarıda halkın ve çalışanların yanında olsun'' diyen Bıçaklı, milletvekillerini pazartesi günü yapılacak mitinge de katılmaya çağırdı.


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