KKTC'de grev var!

T24- KKTC’de, Kıbrıs Türk Hava Yolları'na ortak alınmasına ve hükümetin ekonomik tedbirlerine karşı çıkan sendikalar, bugün genel grev yapıyor.



KKTC Maliye Bakanı Ersin Tatar, sendikaların grev çağrılarının "siyasi amaçlı" olduğunu ifade ederek sağduyu çağrısında bulundu ve çalışanların, tedbirlerin kendilerine ne getirip ne götürdüğüne bir kez daha bakmalarını istedi.

Hükümete "ilk uyarı" olarak saat 07.30'da greve çıkan 34 sendika, saat 14.00'te tamamlanacak grev süresince, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantı halindeyken, meclis önünde miting de düzenleyecek.

Sendikal Platform cuma günü yaptığı toplantıdan sonra, Ulusal Birlik Partisi (UBP) azınlık hükümetinin "yetkisiz" olduğunu iddia etmişti.



"Yanlış kararları geri çekme çağrısına olumsuz yanıt veren ve aldığı talimatları ısrarla uygulamaya koyan UBP hükümeti ile talimatı veren Türkiye hükümetine karşı" ilk eylem olarak bugün için yarım günlük uyarı grevi ve miting yapılmasını kararlaştıran Sendikal Platformu oluşturan sendikalar, süresiz genel grev konusunda da KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da bildirimde bulunmuştu.

KKTC hükümeti, 3 bin TL'nin üzerindeki emekli maaşlarına vergi getirilmesi de dahil bir dizi ekonomik tedbiri devreye sokmuştu.

ÇALIŞMALAR İLERİYE DÖNÜK REFORM



KKTC Maliye Bakanı Ersin Tatar da bütçede oluşan açığın giderilmesi için hükümetin ciddi çalışmalar yaptığını, alınan önlemlerin "ileriye dönük reform" niteliği taşıdığını söyledi.

Tatar, "Bir ülkenin bütçesi vardır, eğer giderinizi gelirinizden çok yüksek noktaya getirirseniz tedbir almak zorundasınız" dedi.

Maliye Bakanı Tatar, Bayrak televizyonuna yaptığı açıklamada, önlemlerin 3 bin TL üzerinde maaş alan yaklaşık 7 bin emekliyi etkileyeceğini, bunun da "akla ve sosyal adalete uygun bir tedbir" olduğunu ifade etti.

Tatar, "Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) hükümeti döneminde Türkiye'nin katkısının ardından finanse edilemeyecek açığın 205 milyon TL olarak belirtildiğini ancak Ulusal Birlik Partisi'nin hükümete gelmesiyle Maliye Bakanlığı'nın çalışmaları sonucu açığın 500 milyon TL olduğunu tespit ettiklerini" aktardı.

Tatar, CTP'nin iktidarda olduğu dönem olan 2004 yılından sonra bütçenin giderlerinin her yıl ortalama yüzde 15 büyüdüğünü ve açığın yılda 500 milyon TL'ye kadar ulaştığını anlattı.

"AKLA VE SOSYAL ADALETE UYGUN"

Maliye Bakanı Tatar, "düzenlemeyle emeklilerin kaçta kaçından vergi alınacağı'' yönündeki bir soruya karşılık, şu anda 37 bin emekli bulunduğunu ve sadece 3 bin TL üzerinde maaş alan emeklilerden vergi alınacağını, bunun da yaklaşık 7 bin emekliyi etkileyeceğini kaydetti.

Emekli ikramiyelerinden vergi alınacağı yönündeki haberleri de "spekülatif" diye niteleyen Tatar, yapılan düzenlemenin esasında çok küçük bir ayrıntı olduğunu ve 3 bin TL üzerinde maaş alan emeklilerden yapılacak kesintinin akla ve sosyal adalete uygun bir tedbir olduğunu kaydetti.

Sendikaların grevine de değinen Bakan Tatar, önlemler paketinde çalışanları çok fazla etkileyecek bir durumun olmadığını söyledi.

Sendikaların, grevde çalışanlardan destek bulmayacağına inandığını ifade eden Tatar, "Grev çağrılarına bakıldığında siyasi amaçlı olduğu bellidir. Ulusal Birlik Partisi'nin AK Parti iktidarı ile işbirlikçilik yaptığı yönünde suçlamalar var" diye konuştu.

Sendikalara sağduyulu olmaları yönünde çağrıda bulunan Tatar, sendikalara üye olan çalışanların, tedbirlerin çalışanlara ne getirip ne götürdüğüne bir kez daha bakmalarını istedi.