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Dünya

KKTC'de grev sürüyor LEFKOŞA (A.A)

22 Ocak 2012 23:24

-KKTC'de grev sürüyor LEFKOŞA (A.A) - 22.01.2012 - KKTC'de özelleştirmeye karşı, elektrik kurumu çalışanlarının ''çalışmama eylemi'' ile Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının da grevi sürüyor. Eylem ve grevler yüzünden KKTC genelinde elektrik dönüşümlü veriliyor, internet bağlantısında ise büyük sorun yaşanıyor. Süresiz grev kararı Bakanlar Kurulu tarafından 60 gün süreyle yasaklanmasına rağmen iş başı yapmayan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) üyeleri, Teknecik Elektrik Santrali yakınında çalışmama eylemlerini sürdürüyor. Çalışmama eylemi nedeniyle meydana gelen arızalara müdahale edilmiyor, bu da ülke genelinde elektrik kesintilerine neden oluyor. Öte yandan, Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası'nın (Tel-Sen) geçen Perşembe günü, yine özelleştirmeye karşı olarak başlattığı süresiz grev devam ediyor. Telekomünikasyondaki grev yüzünden telefon hizmetlerinde zaman zaman aksamalar olurken, internet bağlantısı ise KKTC genelinde kesik. Hükümet yetkilileri sendikaları sağduyuya davet ederek, ülkenin elektriksiz ve iletişimsiz bırakılmaması çağrısı yapıyor.

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