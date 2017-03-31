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KKTC'de gözaltına alınan Yurdaer Okur, serbest bırakıldı

Okur’un üzerinde yapılan aramada 1 gram Hint keneviri ele geçirilmişti

31 Mart 2017 18:52

KKTC Ercan Havalimanı’ndan giriş yaparken yakalanan oyuncu Yurdaer Okur, çıkarıldığı mahkemece, 100 bin TL senet, 10 bin TL de nakit ödemesi koşuluyla serbest bırakıldı.

KKTC’ye Ercan Havalimanı’ndan giriş yaparken, narkotik dedektör köpek "Liz"’in tepki vermesi üzerine polis tarafından gözaltına alınan Okur’un üzerinde yapılan aramada 1 gram Hint keneviri ele geçirilmişti. Bu sabah saatlerinde polis eşliğinde Lefkoşa Kaza mahkemesine getirilen ünlü oyuncu Yurdaer Okur, serbest bırakıldı.

Ülke dışına çıkış yasağı

Okur, 100 bin TL senet ve 10 bin TL de nakit vererek serbest kaldı. Mahkeme Okur’un dava sonuçlanana kadar ülke dışına çıkışını yasakladı. Okur’un suçlu bulunması durumunda ise sınır dışı edileceği açıklandı. Ünlü oyuncunun KKTC’ye bu akşam Girne’de sahnelenecek bir oyundaki rol nedeniyle geldiği öğrenildi.

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