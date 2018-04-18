KKTC'de eşini öldüren kocaya müebbet hapis

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC), geçen yıl imam nikahlı eşi Gamze Pehlivan\'ı (37) öldürüp, yakmaya çalıştığı suçlamasıyla yargılanan Suat Aşır, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen yıl nisan ayında meydana geldi. Suat Aşır, iddiaya göre, imam nikahlı eşi Gamze Pehlivan\'ı kendisini aldattığı iddiasıyla 39 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kadını öldürdükten sonra yakmaya çalıştığı öne sürülen Aşır\'a, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılandığı davada
cinayeti planlayarak işlediği gerekçesiyle müebbet hapis cezası verildi.
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