KKTC'de Eroğlu dönemi resmen başladı

T24 - KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı görevine seçilen Derviş Eroğlu, Cumhuriyet Meclisi'nde yemin etti.





KKTC'de 18 Nisan Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Eroğlu, Cumhuriyet Meclisi'nde yemin etmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenecek törenle görevi KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'dan devralacak.





Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yeni Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun yemin etmesi gündemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı Eroğlu, meclise geliş ve gidişinde askeri törenle karşılandı ve uğurlandı.





Eski parlamenterler ve halkın da davetli olduğu toplantıda Eroğlu, KKTC Anayasası'nın 100. maddesinde yer alan ''Cumhurbaşkanı Andı''nı okuyarak yemin etti.





Milletvekilleri ve davetlilerin ayakta dinlediği yeminin tamamlamasının ardından İstiklal Marşı çalınarak, Cumhurbaşkanlığı forsu meclis özel gönderine çekildi ve 101 pare top atışı yapıldı.





Resmi binalara da bir gün süreyle bayrak çekildi.