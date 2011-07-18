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Dünya

KKTC'DE BAŞBAKAN ERDOĞAN HEYECANI LEFKOŞA (A.A)

18 Temmuz 2011 13:14

-KKTC'DE BAŞBAKAN ERDOĞAN HEYECANI LEFKOŞA (A.A) - 18.07.2011 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) Başbakan Recep Tayyip Erdoğan heyecanı sardı. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için yarın KKTC'ye gelecek Başbakan Erdoğan'ın posterleri reklam panolarını doldurdu. Başta başkent Lefkoşa olmak üzere, şehir merkezlerine çok sayıda poster asıldı. Büyük sevgi gösterisiyle karşılanacağı ifade edilen Erdoğan için yapılan coşkulu karşılama hazırlığının, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı döneminin Başbakanı Bülent Ecevit'ten sonra ''ilk kez bu kadar büyük'' olduğu belirtiliyor. Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı ile KKTC ve Türkiye bayraklarının olduğu afişlerde şu ifade yer alıyor: ''Dünümüz bir, yarınımız bir, tek yüreğiz. Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun. R. Tayyip Erdoğan T.C. Başbakanı.''  KKTC'deki gazetelerin son sayfasına da aynı ilan verildi.

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