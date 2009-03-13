KKTC'de Asil Nadir'e şok

Türkiye'de son günlerdeki basın özgürlüğü tartışmaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de gündemde. Hükümete muhalif yayınlar yapan Kıbrıs Gazetesi’ne 9 milyon TL vergi borcu kesildi.



Kıbrıs’ta, bir süredir hükümete muhalif yayınlar yapan Kıbrıs Gazetesi’ne 9 milyon TL tutarında vergi borcu çıkarıldı ve borcun ödenmesi için gazete yönetimine 24 saat süre tanındı.



İşadamı Asil Nadir'e ait Kıbrıs Gazetesi, vergi borcunu ödemez ya da geçerli bir güvence göstermezse gazeteye el konulması gündeme gelecek.



Kuzey Kıbrıs'ın en yüksek tirajlı gazetesine vergi borcu ihbarı yapılması hakkında konuşan Maliye Bakanı Ahmet Uzun, Asil Nadir’e ait şirketlerin 9 milyon Türk Lirası tutarında vergi borcu bulunduğunu ve halk adına bu parayı talep ettiklerini söyledi.



Uzun , olayın siyasi boyutu olmadığını savunurken, Kıbrıs Gazetesi yönetimi ise, 19 Nisan’daki erken Genel Seçimler öncesinde yapılan girişimin siyasi olduğunu iddiasında.



'Ödenmemiş vergi yok'



Gazetenin muhalif yayınları nedeniyle susturulmaya çalışıldığını öne süren Kıbrıs Medya Gurubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, gurubun 17 Ekim 2008 tarihinde vergi şampiyonu olduğunu hatırlattı.



Akar, ''Maliye Bakanının vergi memurlarını Kıbrıs Medya Grubu'na göndererek, 2002 yılından başlayarak resen takdir uygulamasıyla bugüne kadar 9 milyon TL vergi talep ettiğini ve bunun 24 saat içinde ödemesini istediğini'' belirterek, ''Ödenmemiş vergi yok'' dedi.



'Siyasi saldırı'



Akar, yaptığı açıklamada, hükümetin kendilerine ''9 milyon lirayı ya ödersiniz ya da medya gurubuna el koyarız'' dediğini ileri sürerek, kararın, ''Ekonomiyle ilgisi olmayan siyasi bir saldırı olduğunu ve Kıbrıs Medya Grubu'nu susturma amacı taşıdığını'' iddia etti.



Açıklamasında kararı, ''dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş, demokrasiyle ve insan değerleriyle bağdaşmayan bir karar'' olduğunu öne süren Reşat Akar bu tutumun Kıbrıs Türk basın tarihinde bir ilk olduğunu ifade etti.



Kıbrıs Medya Grubu'nun 17 Ekim 2008 tarihinde ''vergi şampiyonu'' ilan edildiğini ve hükümetin bunu bir plaketle ödüllendirdiğini kaydeden Akar, ''Hükümet, bugün Kıbrıs Gazetesi’nin yayınlarından duyduğu rahatsızlığı bir terör olayıyla ortaya koydu'' ifadesini kullandı.



Yasanın Maliye Bakanı’na bu yetkiyi verdiğini, ancak yasa gereği sürenin Kıbrıs Medya Grubu'na tanınmadığını ifade eden Akar, kurumun yasa dışı hiçbir hareketinin olmadığını söyledi.



Akar, ''Biz susmayacağız. Buna teslim olmayacağız. Beklentimiz başta siyasi partiler olmak üzere bütün demokratik güçlerin, Kıbrıs Gazetesi’ni bugünlere getiren okurların, ayağa kalkması ve bu uygulamaya dur demeleridir'' diye konuştu.



Siyasi partilerden tepki



Ana muhalefet partisi Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti, Kıbrıs Gazetesi'ne gönderilen vergi borcu nedeniyle, hükümetin büyük ortağı Cumhuriyetçi Türk Partisi'ni (CTP) kınadı.



UBP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "CTP yöneticilerinin baskıcı anlayışında, gerçek demokrasiye yer olmadığı ve CTP için demokrasinin 'amaca ulaşmak için bir araç' olduğu" iddia edildi.



UBP açıklamasında, "Kıbrıs Medya Grubu sahibi Asil Nadir ile CTP Genel Sekreteri Ömer Kalyoncu arasında bir televizyon programında çıkan tartışmanın hemen ardından Kıbrıs Medya Grubu'na seçimlere 38 gün kala 2002 yılından başlamak üzere 9 milyon TL'lik resen vergi gönderilmesi ve yarın saat 17.00'ye kadar ödenmezse şirketlerin tasfiye edileceği tehdidinde bulunulduğu" öne sürüldü.



DP'den yapılan açıklamada ise CTP'nin "Gözünü özgür basına çevirdiği" ileri sürüldü. Hükümete ağır eleştirilerde bulunan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, "Hiçbir şekilde, yapılmak istenen medya kapatma, yıldırma ve gözdağı verme operasyonuna geçit vermeyeceklerini" ifade etti.



Denktaş, "Hangi basın kuruluşumuz olursa olsun, dile getirdiği düşüncelerini özgürce savunmalıdır. KKTC'yi özgür ve çok sesli yapacak olan düşünce sisteminin vazgeçilmez unsuru olan medyaya sahip çıkmak boynumuzun borcudur" ifadesini kullandı.



Serdar Denktaş, bu maksatla yarın Kıbrıs Gazetesi önünde toplanarak, CTP'nin tutumuna "dur" diyeceklerini söyledi.

