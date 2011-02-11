-KKTC'DE AKÇA ''İSTENMEYEN ADAM'' İLAN EDİLDİ LEFKOŞA (A.A) - 11.02.2011 - KKTC'de, Sendikal Platform, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görevine atanan Halil İbrahim Akça'yı ''istenmeyen adam'' ilan ettiğini açıkladı. Sendikal Platform, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nda (KTOEÖS) gerçekleştirdiği toplantıda son gelişmeleri değerlendirdi. Sendikal Platform adına KTOEÖS Başkanı Adnan Eraslan yaptığı yazılı açıklamada, ''Sendikal Platform, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görevine atanan Halil İbrahim Akça'yı, dayatmanın simgesi olduğu gerekçesiyle 'istenmeyen adam' ilan etmiştir'' ifadesini kullandı. Eraslan, ''ekonomik yıkım paketi ve buna bağlı tüm yasal düzenlemeler geri alınana kadar mücadeleye devam etme ve Kıbrıs Türkü'nün sesini 2 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek mitingde duyurma kararı aldığını'' belirtti.