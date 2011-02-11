T24 LogoT24 Logo
Dünya

KKTC'DE AKÇA ''İSTENMEYEN ADAM'' İLAN EDİLDİ LEFKOŞA (A.A)

11 Şubat 2011 23:56

-KKTC'DE AKÇA ''İSTENMEYEN ADAM'' İLAN EDİLDİ LEFKOŞA (A.A) - 11.02.2011 - KKTC'de, Sendikal Platform, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görevine atanan Halil İbrahim Akça'yı ''istenmeyen adam'' ilan ettiğini açıkladı. Sendikal Platform, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'nda (KTOEÖS) gerçekleştirdiği toplantıda son gelişmeleri değerlendirdi. Sendikal Platform adına KTOEÖS Başkanı Adnan Eraslan yaptığı yazılı açıklamada, ''Sendikal Platform, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görevine atanan Halil İbrahim Akça'yı, dayatmanın simgesi olduğu gerekçesiyle 'istenmeyen adam' ilan etmiştir'' ifadesini kullandı. Eraslan, ''ekonomik yıkım paketi ve buna bağlı tüm yasal düzenlemeler geri alınana kadar mücadeleye devam etme ve Kıbrıs Türkü'nün sesini 2 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek mitingde duyurma kararı aldığını'' belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24