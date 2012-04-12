Candan Erçetin'e KKTC vatandaşlığı verilmesine tepki

Ünlü sanatçı Candan Erçetin KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaş yapılmasına muhalefet ve medya tepki gösterdi.

Milliyet'in haberine göre, konuyu gündeme getiren Havadis Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi, insanların sınır dışı edildiği bir dönemde Erçetin’in vatandaş yapılmasının doğru olmadığını yazdı.

Ekmekçi yazısında, “Yıllarca KKTC’de yaşamış, ekmek kazanmış; ev almış, iş kurmuş insanlar vatandaş olamıyor. Aileler bölünüyor. Ama biz ne yapıyoruz. Hatırla vatandaşlık dağıtmaya devam diyoruz. Allah’ı var, Candan söylesin, ben rüyalara dalayım. Ama neden KKTC vatandaşı yapıldı?” diye sordu.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da “Bu ülkede 25 yıldır vatandaşlık sırasında bekleyenlerler varken Candan Erçetin’in vatandaş yapılması adaletsizliktir” dedi.