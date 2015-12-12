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Dünya

KKTC’de 10 yerinden bıçaklanıp öldürülen kadın çıplak halde ormana atıldı

Kadının cesedi çöp torbası içinde bulundu

12 Aralık 2015 10:25

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne şehrinde Olesya Kupriyanova isimli bir kadının çöp torbası içerisine atılmış cesedi bulundu. Yapılan incelemede Kupriyanova’nın 10 yerinden bıçaklandığı tespit edildi.

Hürriyet’ten Ömer Bilge’nin haberine göre polis, Girne dışındaki Esentepe bölgesine odun kesmek amacıyla giden iki kişinin tesadüfen bulduğu cesedin, uzun süredir KKTC’de yaşayan Rusya vatandaşı Olesya Kupriyanova’ya ait olduğunu tespit etti.

32 yaşındaki kadının dört gün önce Karpaz’da Küçükerenköy’deki evinde öldürüldüğü ve çıplak bedeninin çarşafa sarılarak çöp torbası içinde atıldığı tahmin ediliyor. Genç kadının evinde yapılan ilk incelemede yatak odasında kan izleri bulundu.  

 

Eşi şüpheli konumda

Polis, Olesya Kupriyanova’nın öldürüldüğü tahmin edilen günlerde KKTC dışına çıkan eşinden şüpheleniyor. Kimliği açıklanmayan şahsın, 7 Aralık’ta yurtdışına çıktığı öğrenildi. Genç kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

 

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