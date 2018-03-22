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Dünya

KKTC/Akıncı: Bizim buluşmama, görüşmeme bir araya gelememe gibi bir derdimiz yok

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 22 Mart (DHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta ya da başka bir yerde, bir sorun varsa bunu çözmenin yolunun bir araya gelerek, çözmeye çalışmak olduğunu vurguladı ve "Dolayısıyla bizim buluşmam

22 Mart 2018 22:30

Ali Ruhluel / Lefkoşa, 22 Mart (DHA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta ya da başka bir yerde, bir sorun varsa bunu çözmenin yolunun bir araya gelerek, çözmeye çalışmak olduğunu vurguladı ve \"Dolayısıyla bizim buluşmama, görüşmeme bir araya gelememe gibi bir derdimiz yok\" dedi.
Hükümetteki siyasi partilerin parti başkanlarıyla olağan toplantısınının ardından basına açıklamalarda bulunan Akıncı, Rum liderle buluşmama, görüşmeme ve bir araya gelememe gibi bir sorunu olmadığına işaret ederek, \"Biz bir araya geliriz, konuşuruz, kahve içeriz, gerekirse yemek de yeriz… Ama bizi bir yere taşıması gereken konuyu da bir an için bile akıldan uzak tutmayacağız. O da Rum tarafında çok ciddi bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç olduğudur\" dedi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile sosyal içerikli buluşma olasılığının sorulması üzerine, sosyal içerikli de olsa bir buluşmanın imkân dâhilinde olup olmadığının önümüzdeki günlerde değerlendirileceğini vurguladı ve ekledi:
\"Kıbrıs Türk\'ü, sonuçsuz, ucu açık, sonuç odaklı olmayan, adı yeni ama eski yöntemlerle ve aynı çerçevede, aynı sonuçları doğuracak, sonuçsuzluğu doğuracak durumların içine girmek niyetinde değildir.\"
Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri\'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar\'la bu konuları görüştüklerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, gaz çalışmalarını engellediği için Türkiye’nin kınanacağına ilişkin AB zirvesi taslak raporuna ilişkin soruyu yanıtında, Rum tarafının plana \"hayır\" diyerek örgüte girdiğini, Kıbrıslı Türklerin \"evet\" diyerek AB’nin dışında bırakıldığına işaret etti ve ekledi:
\"Bu denklemin içinden ya Kıbrıs Türkü’nü ve Türkiye’yi dışlayarak, tek başına çıkmaya çalışırsınız ki şu andaki manzara budur.
\"O zaman gerginlikleri davet edip, çatışma kültürünü körüklüyorsunuz ve bir yandan da Avrupa’yı buna alet etmeye, yanınıza çekmeye çalışıyorsunuz.
\"Veyahut işin başında, olayın planlama aşamasından başlayarak olaya Kıbrıslı Türkleri de dahil edersiniz ve bu en uygun, en ucuz güzergahtan geçişin planlarını yaparsınız; yani Türkiye’yi de denklemin içine alırsınız.
\"Bu da akıl yolu, barış yolu, istikrar ve huzur yoludur. Tercih kendilerinin. Biz diyoruz ki bunu tercih edin, adil olanı ve barışa köprü kurmayı.
\"Onlar farklı yönlere güzergâh kurup, Türkiye’yi tamamen dışlayıp, hasım haline getiriyorlar.\"

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