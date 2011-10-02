-KKTC yerli otomobil üretecek LEFKOŞA (A.A) - 02.10.2011 - Otomotiv Mühendisliği bölümü YÖK tarafından onaylanan ve ek kontenjanla ilk öğrencilerini almaya hazırlanan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 3-5 yıla kadar ilk yerli spor otomobili üretecek. YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan S. Günsel, ''3-5 yıl gibi bir vadede KKTC, kendi ürettiği ilk arabasına kavuşmuş olacak'' dedi. İrfan Günsel, 4 ve 2 çeker model olarak öngörülen üstü açık, tamamen el yapımı olacak ve ''Günsel'' markasıyla üretilecek spor otomobilin tasarım halini Anadolu Ajansı ile de paylaştı. YDÜ Mühendislik Fakültesi'ne bağlı Otomotiv Mühendisliği bölümünün YÖK tarafından onaylandığını ve ek kontenjanla öğrenci alacağını açıklayan İrfan Günsel, ''YÖK onayımız geldi. İlk ders yılı önümüzdeki aydan itibaren başlamış olacak. Bu yıl 40 kontenjanla başlayacak. Türkiye'den 40 kardeşimizi alacağız. KKTC'den de yaklaşık 8-10; yabancı ülkeyi de sayarsak 50 öğrenci gibi bir rakamla eğitime başlanmış olacak'' diye konuştu. -Üretim nasıl olacak- Üretimin, daha çok el yapımı, büyük fabrikalar yerine atölyeler şeklinde olacağına işaret eden Günsel, şöyle devam etti: ''Üretim hacmi çok yüksek olmayacak, özel siparişle üretilecek araçlar. Şimdiki tasarımlarımız 4 çeker ve 2 çeker model öngörüyor. Bunlar, çağımızın otomotiv sektörünün altını diyebileceğimiz karbonfiber ve alüminyum ağırlıklı üretilecek otomobiller olacak.'' -Türkiye'de de yerli otomobil- Türkiye'de de yerli otomobil üretiminin gündemde olduğunun anımsatılması üzerine İrfan Günsel, Türkiye ile aynı doğrultuda yerli otomobil üretme hedefinde olduklarına işaret ederek, Türkiye'deki yerli otomobil üretimine akademik olarak katkı sağlamak istediklerini söyledi. Günsel, ''Bir damla dahi olsa katkımızın olacağına inanıyoruz. Belki bizim yetiştireceğimiz mühendisler yarın Türkiye otomotiv sektörünün öncüleri olacaktır, tasarımcıları olacaktır, tasarım fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz. Akademik ve gelişim alanlarında büyük oranda katkımızın olacağına inanıyoruz ve katkımızın olması için de çaba harcıyoruz'' dedi. İrfan Günsel, ilk mezunlarla birlikte ilk otomobillerin de piyasa çıkmış olacağını ifade ederek, ''Onlar için de ayrı bir gurur olacak. Fakültelerinin ürettiği, 4 yıl boyunca da üretim sürecine stajlarıyla eğitimleriyle katkıda bulunacaklar zaten, kendileriyle birlikte doğan bir marka ve model olacak'' diye konuştu.