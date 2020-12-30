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KKTC'ye girişlerdeki karantina uygulaması uzatıldı

30 Aralık 2020 19:17

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, ülkeye giriş yapacaklar için yürürlükteki karantina uygulaması 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı.

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