-KKTC ÜNİVERSİTELERİNİN GÖZÜ EK YERLEŞTİRMELERDE LEFKOŞA (A.A) - 17.08.2010 - Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) kontenjanlarını dolduramayan KKTC üniversiteleri, ek yerleştirmelerde öğrencilere ve ailelerine çok cazip yeni paketler hazırlıyor. KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'nda üniversite rektörleri ile yapılan toplantıda ek yerleştirmelerde KKTC üniversitelerinin büyük oranda boş kalan kontenjanlarının dolması için yapılması gerekenler görüşülmüştü. Toplantının ardından üniversite senatolarında bir süredir yeni döneme ilişkin yeni yaklaşımlar ele alınıyor. -İLK ADIM YDÜ'DEN- Lefkoşa'daki Yakın Doğu Üniversitesi, kontenjanların beklenen oranda dolmamasının ana nedeninin, ''Kıbrıs'ın pahalı olduğu'' algısından kaynaklandığını belirterek, 4 yıllık eğitim süresi boyunca geçerli olacak cazip ''Kıbrıs Eğitim Paketi''ni açıkladı. Üniversite yetkilileri, paketin 2010 LYS Ek Yerleştirmelerinde yerleşen öğrenciler için başarı kriteri aranmaksızın 4 tam yıl boyunca geçerli olacağını açıkladı. YDÜ yetkilileri, 2010 LYS Ek Yerleştirmelerinde üniversiteyi tercih edecek öğrencilere, ''dünya standartlarında nitelikli bir Eğitim'' yanında, kampüs yurtlarında barınma, üniversite kafeterya ve yemekhanelerinde 3 öğün yemek de dahil özel paketler sunuyor. Yıllık 3800 avrodan başlayan ''Kıbrıs Eğitim Paketi'', Yakın Doğu Üniversitesi Kampüs Yurtları'nda barınma, üniversite kafeterya ve yemekhanelerinde sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği ile yıllık Eğitim harcını kapsıyor. KKTC'ye geliş gidiş masrafları dışında öğrenci ve ailelere hiçbir ek masraf çıkmayacak şekilde tasarlanan ''Kıbrıs Eğitim Paketi'', 2010 yılında YDÜ'ye yerleşen tüm öğrenciler için 4 yıllık Eğitim hayatları boyunca dönemlik veya yıllık not ortalamalarına bakılmaksızın geçerli olacak. YDÜ yetkilileri, kampüs yurtlarının tüm imkanlarını da kapsayan ''Kıbrıs Eğitim Paketi''nin, öğrencilerle ailelerine, yurt, elektrik, su parası, temizlik parası gibi ek külfetler getirmeyeceğini belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin 6 fakültesinin kontenjanlarının yüzde 100 dolduğu ifade edilerek, 7 fakülte ve 2 yüksekokuldaki bazı bölümlerde uygulanmaya başlanan ''Kıbrıs Eğitim Paketi'' ile üniversitenin 4000 yeni öğrenci hedefininin gerçekleştireceği kaydedildi. YDÜ'nün başlattığı ''Kıbrıs Eğitim Paketi'' ile ilgili ayrıntılı bilgi www.neu.edu.tr adresindeki resmi web sitesinden alınabilecek.