-KKTC, TÜRKİYE'DEN YATIRIM İSTİYOR İSTANBUL (A.A) - 04.11.2010 - KKTC Maliye Bakanı Ersin Tatar, başlattığı tanıtım atağı ile Türkiye'deki iş dünyasına KKTC'deki yatırım fırsatlarını anlatacak. Tatar, tanıtım atağına ilişkin düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yürekten ve gönülden bağlı olduklarını, Türkiye ile her yönüyle ilişkileri daha da güçlendirmek ve geliştirmek istediklerini ifade etti. KKTC'ye gelen yatırımların arttığına dikkati çeken Tatar, esas gelirlerinin turizm, ticaret ve eğitim olduğunu söyledi. Tatar, ''Esas geleceğimiz turizm. Turizm sektörü yatırım bekliyor. Orada konut, yazlık almayı da öneriyorum. 120-130 bin dolara çok iyi villa bulursunuz. Turizmde KKTC'yi yeni bir destinasyon olarak tanıtmaya çalışıyoruz'' dedi. -''ZÜĞÜRT TURİSTLERİ ORADA GÖRMEKTENSE...''- Türkiye'den yatırımcıları KKTC'de görmek istediklerini ifade eden Tatar, KKTC'ye uluslararası sermayeyi Türkiye üzerinden çekebildiklerini, turizmin önü açık bir sektör olduğunu vurguladı. Tatar, ''Züğürt turistleri orada görmektense Türkiye'den orta direği oraya çekebilsek...'' dedi. KKTC'ye son 30 yılda giden Türkler'in sayısının 2 milyonu bulmadığını, KKTC'ye daha fazla tanıtmaları gerektiğini vurgulayan Tatar, gelişen ve büyüyen Türkiye'de kendilerini daha fazla tanıtmaları halinde bunun olumlu sonuçlarını alacaklarını söyledi. Bafra turizm bölgesindeki gelişmelere de değinen Tatar, burada yatırımcılar için çok ucuz kiraların söz konusu olduğunu vurgulayarak, ''Arazi tahsisi yapabiliyoruz. Biraz ellerini çabuk tutsunlar. Bu arazilerin bedelleri ileride çok artacaktır diye düşünüyoruz. Kaynak bulma noktasında belki bu arazileri yatırımcılara satmamız gerekecek. Şu anda çok ucuz. Gelip bu projeleri gerçekleştirsinler'' şeklinde konuştu. KKTC'de eğitimde önemli yatırımlar olduğunu anlatan Tatar, Turkmall'ın sahiplerinin KKTC'ye geldiğini, yerli bir ortakla anlaşma imzaladığını, 200 dönümlük bir araziye Akmerkez'den daha büyük bir alışveriş merkezi yapacağını, Lefkoşa'daki alışveriş merkezinin adının ''Forum Kıbrıs'' olacağını bildirdi. Tatar, KKTC'deki yatırım fırsatlarını anlatmak üzere İstanbul Sanayi Odası yönetimi ile bir araya geldiğini, İstanbul'un ardından sanayi ve gelişmiş illere giderek oradaki işadamlarıyla görüşeceklerini, Türkiye'den daha fazla yatırım çekmek istediklerini bildirdi. Ersin Tatar, KKTC'yi cazibe merkezi haline getirmek istediklerini ifade etti. -ORTALAMA ÜCRET 3-4 BİN TL- Ersin Tatar, KKTC ekonomisindeki gelişmelere değinirken, çok büyük bir enkazı devraldıklarını belirterek, ''Yılda 500 milyon TL açık... Borçlar 2,5 milyon TL.... Çok büyük tasarruf tedbirleri aldık ve gece gündüz çalıştık'' dedi. KKTC'de kamu ücretlerinin özel sektöre göre yüksek olduğunu vurgulayan Tatar, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Kamuda ücretler özel sektöre göre çok yüksek. Ortalama ücret 3-4 bin lira. Girişte 2 bin 200 lira olan ücreti 1.500 liraya çektik. 1 milyar lira olan kamu personel gideri en az yüzde 15 tasarruf edilirse yılda 150 milyon lira yapar. Ek mesai ödemeleri 70 milyon liraya çıkmıştı. Bu parayı alan bin 500 kişiydi. Emeklilere vergi getirdik. Yılda en azından 100 milyon lira tasarruf olacak. Bir müsteşar net 6 bin 500 lira maaş alıyordu. Şimdi 5 bin 600 liraya düştü.'' Tatar, Türkiye'deki kamuoyunda ''KKTC'de millet tembel, giden paraları çar çur ederler, yerler, içerler'' şeklinde bir imaj bulunduğunu, bunun yanlış olduğunu ve düzeltmeleri gerektiğini söyledi. 2011'de 1,9 milyar lira gelir beklediklerini ifade eden Tatar, borçlanmaya gitmek istemediklerini vurguladı.