-KKTC MECLİS BAŞKANI'NDAN TÜRKİYE UYARISI LEFKOŞA (A.A) - 08.02.2011 - KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, ''Tek ve en büyük gücümüz olan anavatan Türkiye'ye karşı söylem ve eylemlerimizde, Kıbrıs Türk halkının çok dikkatli olması ve gönül bağlarını zayıflatacak hareketlere müsaade etmemesi gerekir'' dedi. İstanbul'da 6 Şubatta hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk eski parlamenterlerden şair, yazar, gazeteci Özker Yaşın, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Lefkoşa Kabristanlığı'nda İsmail Safa Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından defnedilen Yaşın için meclis avlusunda düzenlenen törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, Başbakan İrsen Küçük, bakanlar, milletvekilleri, eski parlamenterler, sanatçılar ve Yaşın'ın ailesi ile dostları katıldı. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, törende yaptığı konuşmada, ''Kıbrıs Türk halkının yetiştirdiği en önemli kişilerden biri olan Yaşın'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını'' belirterek, Kıbrıs Türk halkının önemli bir değerini kaybettiğini kaydetti. Bozer, Yaşın'ın 1950'li yılların en üretken milli şairi olarak kabul gördüğünü, Türkiye ve Atatürk sevgisini eserlerinde ele alarak Türkiye ile bağları kuvvetlendirme ve halkı bilinçlendirme görevini üstendiğini anlattı. Yaşın'ın, her zaman anavatan Türkiye ile olan gönül bağının Kıbrıslı Türklerin en büyük gücü olduğu bilinciyle hareket etiğini belirten Bozer, ''Tek ve en büyük gücümüz olan anavatan Türkiye'ye karşı söylem ve eylemlerimizde, Kıbrıs Türk halkının çok dikkatli olması ve gönül bağlarını zayıflatacak hareketlere müsaade etmemesi gerekir'' dedi. Bozer, Yaşın'ın hayatı boyunca halkının özgürlüğü için mücadele ettiğini, yazdığı şiir, roman ve tiyatro kitaplarıyla da Kıbrıs Türk edebiyatının tanınmasında önemli bir yere sahip olduğunu, bunun yanında milli birlik ve varoluş mücadelesine eserleriyle büyük katkıda bulunduğunu kaydetti. Hasan Bozer, Yaşın'ın 5 Temmuz 1970 tarihinde yapılan Türk Cemaat Meclisi seçimlerinde milletvekilliği seçildiğini, bu sürede mecliste Kıbrıs Türk Yönetimi Sosyal İşler Komitesi üyeliği, ayrıca 1975-1976 yıllarında Kurucu Meclis Üyeliği görevinde bulunduğunu belirterek, Yaşın'a Kıbrıs Türk halkına yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.