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KKTC Meclis Başkan Yardımcısı: Deniz ve hava üssü oluşturulmalı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Ortadoğu'daki operasyonlarda kullanılan ülke haline geldiğini söyledi

15 Nisan 2018 16:41

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi\'nin (GKRY), Ortadoğu\'daki operasyonlarda kullanılan ülke haline geldiğini söyledi. Töre, Türkiye\'ye, KKTC\'de hava ve deniz üssü kurulması için çağrıda bulundu. 
KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre, ABD\'nin, Fransa ve İngiltere ile birlikte Suriye\'ye yönelik düzenlediği hava saldırısıyla ilgili değerlendirmede bulundu. DHA muhabirine konuşan Töre, Türkiye\'ye, KKTC\'de hava ve deniz üssü kurulması için çağrı yaptı. Töre, \"Kıbrıs Rum Kesimi, Ortadoğu\'daki operasyonlarda kullanılan bir ülke haline gelmiştir. Bu durumda Kuzey Kıbrıs\'ta mutlaka bir deniz ve hava üssü oluşturulacak çalışmalar yapılmalıdır\" dedi. Töre, ayrıca konuda yapılacak çalışmayı KKTC Meclisi\'ne sunacağını söyledi. 
Türk askerinin, KKTC\'de daha geniş kapsamda yer alması gerektiğini savunan Meclis Başkan Yardımcısı Töre, şunları söyledi: 
\"Türkiye ve Kıbrıslı Türkler\'in çıkarlarının korunması için daha büyük güvenlik tedbiri almak gerekir. Rum kesimi; ABD, İngiltere ve Fransa\'nın Ortadoğu\'ya operasyon yaptığı merkez haline gelmiştir. Dengenin sağlanması gerekmektedir. Türkiye ve KKTC savunma iş birliği antlaşmaları çerçevesinde adımlar atmalıdır. KKTC\'de de Türkiye\'nin gücünün artırılması gerekir. Bu ülkede \'kolordu\' seviyesi deniz ve hava üsleriyle güçlendirilmeli. Sadece kara birlikleriyle kalmamak gerekir.\"

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