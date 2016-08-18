KKTC liderinden 'FETÖ' mesajı: Kıbrıs'ın dedikodusu bol olur, kuruyla yaşın da yanmasına izin vermeyiz

15 Temmuz darbe girişiminin ardından KKTC'de kamu kurumlarına yerleştiği iddia edilen cemaat mensuplarına ilişkin operasyon yapılıp yapılmayacağıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Kıbrıs'ın dedikodusu bol olur. Kurunun yanında yaşın da yanmasına müsaade etmeyiz. Kıbrıs'ın sivrisinekleri ve dedikodusu bol olur" dedi.

Beştepe'de bir araya gelen CumhurbaşkanI Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ortak basın toplantısı düzenledi.

Mustafa Akıncı'nın açıklamaları şöyle:

Sizler darbe girişimin yaşandığı akşam gerçek bir lider gibi hareket ettiniz. Binlece insan sokağa döküldü. Canlarını verdiler. TBMM bombaların altında toplanabildi. Bütün bunlar bu ulusun tarihine altın harflerle yazılacak bir destandır. Demokrasiye bu kadar layık olduğunu böylesine kanıtlamış olan Türk halkı çok daha güzel hedeflere el birliğiyle ulaşacaktır.

Kıbrıs'ta artık gerçekten bir dönüm noktasına ulaştığımızı belirtmek istiyorum. Ya 2016 çıkmadan Kıbrıs'ta bir sonuca ulaşacağız. Ya da yaklaşan seçimlerle birlikte bu fırsat zinciri kaybolup gidecek. Akıl yolu yolu 2016 yılı çıkmadan bu sorunları çözmektir, Türkiye ile Yunanistan arasında yeni iş birlikleri kurmalıyız. Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak sizlerin de desteğiyle bu yolda ilerleyeceğiz. Kıbrıs halkı, ister FETÖ olsun ister bir başka terörist grup olsun, bunların topraklarımızda yeşermesine izin vermeyecektir.

Sayın Cumhurbaşkanı, gösterdiğiniz misafirperverlik adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ziyaretimizin iki amacı var. Her zamanki yakın istişare içinde yapılacakları çizmek. 2016 yılını barış yılı yapmak için çalışmak. 15 Temmuz gecesi Türk milletine, Türk devletine, seçilmiş sivil yönetimine yönelen darbe girişimi sonrasında 240 vatandaşımızın öldüğü o olay karşısında Kıbrıs Türk halkının dayanışmasını sizlere iletmekti.

"Darbe girişimi 'Sabah

olsun da bakarız' demedik"

Kıbrıs halkı olarak ilk andan itibaren Türkiye'de demokrasinin yanında ve sivil yönetimin yanında tereddütsüz durduk. Sabah olsun da bakalım terazide kim ağır basacak demedik.

Kıbrıs'ta dönüm noktasına ulaştığımızı düşünüyorum. Sayın Anastasiadis ile aynı kuşağın içindeyiz ve bizim neslin son denemesini yapıyoruz. Ya 2016 çıkmadan bir çözüme ulaşacağız, ya da 2017’yle, 2018’deki seçim propagandasının başlamasıyla bu fırsat penceresi kaybolup gidecek. 2017 yılı girdiğinde munhasır bölge denilen alanda Kıbrıs Türklerinin de hakkının olduğu alanda yeni çıkmazlar olacak. 2016 yılı içinde bu iş bitirilmelidir. Türkiye ile Yunanistan arasında işbirliği kurmak akıllıcadır.

FETÖ mesajı

Kıbrıs'ın dedikodusu bol olur. Kurunun yanında yaşın da yanmasına müsaade etmeyiz. Kıbrıs'ın sivrisinekleri ve dedikodusu bol olur.