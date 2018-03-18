KKTC Lideri Akıncı: Rumlar konuşmak bile istemiyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıslı Rumlar\'ın Akdeniz\'de doğalgaz aramaları konusundaki tek taraflı adımlarının \'kabul edilemez\' olduğunu belirterek, \"Rumlar, tüm Ada\'nın sahibi kendileri anlayışını şimdi de denizlere yaymak istiyor\" dedi. Akıncı, \"Rum tarafının ne yazık ki en temel sorunu, Kıbrıs’ı ve şimdi de denizlerini sadece kendilerine ait görmeleri, kendi egemenlik alanları olarak tanımlamaları ve bu konuları Kıbrıslı Türklerle paylaşmayı bırakınız, konuşmaya bile yanaşmamaları\" diye konuştu.

Akıncı, Ada\'da temaslar yapan ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı A. Wess Mitchell’i kabul etti.

Kıbrıs Türk tarafının genel anlayışının aktarıldığı görüşme sonrasında basına açıklamalar yapıldı. Akıncı yaptığı açıklamada, Kıbrıs’tan çıkacak gazı İsrail gazıyla birleştirip Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştırmanın hem maliyet ve kâr hem de sürat açısından daha uygun bir formül olacağını kaydetti. Türkiye\'den Ada\'ya giden suyun kapasitesinin artırılarak tüm Ada\'ya hizmet edebileceğini de ifade eden Akıncı, elektrik kablolarıyla Kıbrıs’ın Ortadoğu’ya Türkiye üstünden Avrupa’ya birleştirilebilmesi olanaklarının da ortada durduğuna işaret etti.

ABD\'NİN İLGİSİ ARTACAK

Rumlar\'ın \'Cumhurbaşkanı Akıncı liderler yemeğini reddetti\' yönündeki eleştirilerine de yanıt veren Akıncı, \"Bizim reddettiğimiz bir durum yok. Eğer tutumlarda bir farklılaşma olmazsa kendimizi yeniden başlamadan bitecek bir sürecin içinde bulmak istemeyiz. Bizim arzu ettiğimiz Crans Montana’da sergilenmeyen uzlaşma tutumu ortaya çıkacaksa, bunu görmek ve ondan emin olmak istiyoruz. Aksi takdirde çıkmazı yeniden mühürlemek kimseye bir şey kazandırmaz\" dedi.

Mitchell de \"Akıncı ile iyi görüşmeler yaptık. ABD’nin Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlaması yönündeki desteğini belirttim\" dedi. ABD\'li diplomat, \"ABD’nin Kıbrıs’a olan ilgisinin ilerleyen günlerde artarak devam edeceğine\" dikkat çekti.

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