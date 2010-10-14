-KKTC: İNGİLİZ MAHKEMESİNİN KARARINI ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIK LEFKOŞA (A.A) - 14.10.2010 - KKTC Cumhurbaşkanlığı, İngiliz İstinaf Mahkemesinin KKTC'ye doğrudan uçuşlarla ilgili kararının üzüntüyle karşılandığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY) ve CTA Holidays Limited'in, bu kararı bir üst mahkemeye taşımak için gerekli girişimleri başlattığı belirtildi. Açıklamada, ''İzolasyonların kalkmasında önemli bir adım teşkil edeceği kuşkusuz olan bu davada, bu girişimi destekliyoruz'' denildi. KTHY ve İngiltere'deki seyahat acentesi CTA Holidays'in doğrudan uçuş talebiyle İngiltere İstinaf Mahkemesi'nde yaptığı temyiz başvurusunun reddedildiği bildirilmişti. İngiliz İstinaf Mahkemesi temyiz davasını dün karara bağlayarak, önceki mahkemenin İngiltere'den KKTC'ye doğrudan uçuş yapılamayacağı yönünde aldığı kararın doğru olduğuna hükmetmişti. Her yıl İngiltere'den KKTC'ye 100 bin yolcu taşıyan KTHY, doğrudan uçuş yasağının Kıbrıslı Türklerin seyahatlerini ve işlerini engellediğini savunuyordu. Mahkeme ise KTHY'nin talebini, doğrudan uçuş izninin Uluslararası Sivil Havacılık kurallarına ve Güney Kıbrıs'ın haklarına aykırı olacağı gerekçesiyle reddetmişti.