KKTC ilk yerli arabasını üretecek

T24 - Otomotiv Mühendisliği bölümü YÖK tarafından onaylanan ve ek kontenjanla ilk öğrencilerini almaya hazırlanan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 3-5 yıla kadar ilk yerli spor otomobili üretecek.







YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan S. Günsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "3-5 yıl gibi bir vadede KKTC, kendi ürettiği ilk arabasına kavuşmuş olacak" dedi.



İrfan Günsel, 4 ve 2 çeker model olarak öngörülen üstü açık, tamamen el yapımı olacak ve "Günsel" markasıyla üretilecek spor otomobilin tasarım halini Anadolu Ajansı ile de paylaştı.



YDÜ Mühendislik Fakültesi'ne bağlı Otomotiv Mühendisliği bölümünün YÖK tarafından onaylandığını ve ek kontenjanla öğrenci alacağını açıklayan İrfan Günsel, "YÖK onayımız geldi. İlk ders yılı önümüzdeki aydan itibaren başlamış olacak. Bu yıl 40 kontenjanla başlayacak. Türkiye'den 40 kardeşimizi alacağız. KKTC'den de yaklaşık 8-10; yabancı ülkeyi de sayarsak 50 öğrenci gibi bir rakamla eğitime başlanmış olacak" diye konuştu.



Otomotiv Mühendisiliği bölümü öğretim kadrosunun, KKTC'den ve yakın çalıştıkları Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi ile Türkiye'deki diğer bazı üniversitelerin öğretim üyelerinden oluştuğunu kaydeden Günsel, dili İngilizce olan bölümün 4 yıllık olduğunu belirtti.

Suat Günsel'in yerli otomobil hayali



Yerli otomobil üretme fikrinin, babası ve YDÜ Kurcu Rektörü Dr. Suat Günsel'in çocukluk hayali olduğuna işaret eden İrfan Günsel, yerli otomobil üretilmesiyle ilgili çalışmaların 2 yıldır sürdüğünü, Otomotiv Mühendisiliği bölümünün de bu çalışmaların son halkası olduğunu söyledi.



Yerli otomobil için ilk adımın, 6 yıl önce kurulan Klasik Otomobil Müzesi ile atıldığını anlatan Günsel, "Üniversitemiz uzunca bir süredir, otomobil müzesi ve atölyeleri, Güzel Sanatlar ve Tasarım bölümü ile bir çalışma yürütmekteydi zaten. Otomotiv Mühendisliği bölümü son halkayı tamamlayacak bölüm. YDÜ ülkenin yerli spor otomobilini üretmeyi ve kısa vadede bunu dünyaya tanıtmayı amaçlıyor" diye konuştu.



İrfan Günsel, ilk yerli otomobilin piyasaya sunulması için öngörülen süre konusunda ise şunları söyledi:



"Prototipin çıkması 1-2 yıl gibi bir süre, üretimin pazara sunulmaya hazır duruma gelmesi de maksimum 4 yıl gibi bir süre alacak. 3-5 yıl gibi bir vadede KKTC, kendi ürettiği ilk arabasına kavuşmuş olacak."

Üstü açık kırmızı araba



Babası Suat Günsel'in otomobil merakının çocukken başladığını anlatan İrfan Günsel, şöyle devam etti:



"Çocuk yaşlarda killi topraktan otomobil modelleri yaparmış. Sonraları da bir otomobil fabrikası kuracağını, çiftleri üstü açık, özellikle kırmızı arabalarda gezerken seyredeceğini hep hayal edermiş. Fakat ülke şartları, bir ada ülkesi olması nedeniyle bu otomobil aşkı, bir müze kurmaya, müzede restorasyonlar yapmaya, eksi arabalara bakım ve onların sergilenmesine dönüştü."



Müzede yaptıkları çalışmaların, kendi arabalarını üretme hayalini tekrar canlandırdığını ve bunun imkansız olmadığı noktasına gelmelerini sağladığını ifade eden İrfan Günsel, "Belki bir Mercedes olamayacağımızı, ama yerli üretim bir süper spor otomobil üreteceğimizi gördük. 2 yıldır bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda 6 yıllık bir çalışma sonucu, ikisini geçtik, KKTC'de Türk yapımı bir arabayı tanıtmayı müjdeliyoruz" dedi.



İrfan Günsel, yerli otomobili "Günsel" soy ismiyle tanıtmayı düşündüklerini belirterek, "Orada İtalyanlardan, Avrupalılardan biraz kopya aldık; hep soy isimleri kullanılıyor, fabrikanın kurucularının. Biz de 'Günsel' soy ismiyle tanıtmayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Üretim nasıl olacak



Üretimin, daha çok el yapımı, büyük fabrikalar yerine atölyeler şeklinde olacağına işaret eden Günsel, şöyle devam etti:



"Üretim hacmi çok yüksek olmayacak, özel siparişle üretilecek araçlar. Şimdiki tasarımlarımız 4 çeker ve 2 çeker model öngörüyor. Bunlar, çağımızın otomotiv sektörünün altını diyebileceğimiz karbonfiber ve alüminyum ağırlıklı üretilecek otomobiller olacak."