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Dünya

KKTC halkı artık 2 devlet istiyor

KKTC’de yapılan ankette, Kıbrıslı Türklerin sadece yüzde 11.8’inin “birleşik Kıbrıs” istediği ortaya çıktı.

19 Mart 2009 02:00

KKTC’de, Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat tarafından yaptırılan bir ankete göre, Kıbrıslı Türklerin sadece yüzde 11.8’inin “birleşik Kıbrıs” istediği ortaya çıktı. Halkın yüzde 70.4’ü ise “iki devletli çözüm” arzuluyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı’nın, Kıbrıs Araştırmalar Merkezi’ne ocak ayında yaptırdığı anket, Cumhurbaşkanlığı tarafından kamuoyuna açıklanmadı. 860 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan ankete katılanların yüzde 11.8’i “federasyon-birleşik Kıbrıs”, yüzde 10.6’sı “konfederasyon-iki devletli”, yüzde 58.8’i “KKTC’nin tanıtılması”, yüzde 4.2’si “Türkiye’ye entegrasyon”, yüzde 3.5’i “mevcut durum devam etsin” ve yüzde 11.3’ü de “fikrim yok” cevabını verdi.

Milliyet'in haberine göre, “Konfederasyon” isteyenlerle “KKTC’nin tanıtılmasını” isteyenlerin oranlarını toplandığında “iki devletli çözüm” isteyenlerin oranı yüzde 70.4’e yükseliyor.

Talat’a güven azalıyor

Ankete göre, cumhurbaşkanlığına güven konusunda da ciddi bir azalma var. Cumhurbaşkanlığının güvenilirliğiyle ilgili bölümde, cumhurbaşkanlığına güven 2006’da yüzde 58 iken, bu oran 2009’da yüzde 37.8’e düşüyor. Güvenirlikte ilk sırayı yüzde 85.7 ile ordu alıyor.

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