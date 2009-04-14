KKTC Ergenekon bilgilerini istedi

KKTC’ İçişleri Bakanlığı, Türkiye’den Ergenekon soruşturması kapsamında KKTC ile bağlantılı olduğu öne sürülen bilgileri istedi.



Türkiye'de devam eden Ergenekon soruşturması çerçevesinde hazırlanan iddianamede yer alan Kıbrıs bağlantılı iddiaların araştırılması amacıyla KKTC Başsavcılığının bilgi ve belge talebi, KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Adalet Bakanlığı'na bir yazıyla iletildi.



KKTC İçişleri Bakanı Özkan Murat, Türk Ajansı-Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada, Başsavcılığın talebi üzerine Türkiye ile KKTC arasındaki "Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma, Tanıma, Tenfiz ve Suçluların Geri Verilmesi, Hükümlülerin Nakli Sözleşmesi" uyarınca gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.



1988 yılında imzalanan bu sözleşme uyarınca iki ülke ilişkilerinde karşılıklı muhatapların KKTC İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Adalet Bakanlığı olduğunu ifade eden Murat, ilgili yazının bugün gönderilmesinin ardından konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.



Başbakan Ferdi Sabit Soyer, Türkiye'de Ergenekon soruşturması çerçevesinde Kıbrıs'la ilgili iddiaların araştırılması amacıyla 8 Nisanda başsavcılığa başvuruda bulunmuş, Başsavcı Aşkan İlgen de dün yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığından bilgi, belge ve bulgu talep etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

