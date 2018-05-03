KKTC Dışişleri Bakanı'ndan 'Akıncı bizi bilgilendirmedi' iddiası

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis\'e \'Guterres belgesi\'ni öneren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı\'yı eleştirdi. Özersay, Akıncı\'nın, Anastasiadis\'e yaptığı öneri öncesi hükümeti ve Dışişleri\'ni bilgilendirmediğini ileri sürdü.

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Devletin kurumları arasında iş birliği ve diyaloğun önemine inandığını vurgulayan Bakan Özersay, şunları kaydetti:

\"Dışişleri Bakanı olarak benim ve bildiğim kadarıyla da genel anlamda hükümetimizin içerisinde türlü yapıcı muğlaklıklar bulunan ve herkesin kendine göre yorumladığı bir belgeyi Sayın Akıncı’nın stratejik bir paket anlaşma olarak ilan etmeyi önereceğine dair önceden bir bilgimiz olmadı. Üzülerek söylemeliyim ki biz bunu basından öğrendik. Daha önce sayın Cumhurbaşkanı’nın kendisinin defalarca dile getirdiği şekilde Kıbrıs Rum tarafında bir zihniyet değişikliği olmaksızın, İsviçre’de başarısızlığa uğrayan bir sürece ait olan böyle bir kağıdın, nasıl olup da \'kaldığı yerden aynen devam\' noktasına sürüklenmemize yol açmayacağını bizzat sayın Cumhurbaşkanından duymayı isterim açıkçası.\"



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