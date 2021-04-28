KKTC'den Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için BM'ye 6 maddelik öneri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsviçre'nin Cenevre kentinde 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansının ikinci gününde Birleşmiş Milletlere (BM) Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan bir öneri sundu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ikinci günündeki ilk toplantı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlığında gerçekleştirildi. Tatar toplantıda, BM’ye Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan bir öneri sundu.

Tatar 6 maddeden oluşan önerisiyle, BM Genel Sekreterinin inisiyatif alıp, yeni bir BM kararı geçirmesini ve Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Rumlarla eşit uluslararası statüye ve egemenliğe sahip olmasını amaçlıyor. 6 maddelik öneriler şöyle;