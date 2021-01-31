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Dünya

KKTC’den Akdeniz'i kirleten gemiye 25 bin TL para cezası

31 Ocak 2021 19:07

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Akdeniz’i kirleten Togo bayraklı yük gemisine 25 bin lira para cezası kesti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sahil Güvenlik Komutanlığı, Akdeniz’i kirleten gemilere geçit vermiyor. Komutanlık, Akdeniz'de bazı yük gemilerinin kirli artıklarını denize boşalttığı yönündeki ihbarların ardından yaptığı denetimlerde, Gazimağusa Limanı açıklarında demirli bulunan Togo bayraklı yük gemisinin denizi kirlettiğini tespit etti.

25 bin TL ceza kesildi

Komutanlığın Togo Bayraklı ''Leader M'' isimli yük gemisinin denizi kirlettiği anları suçüstü yakalamasının ardından Gazimağusa Liman Başkanlığı tarafından gemi hakkında hukuki işlem başlatılarak, 25 bin lira para cezası kesildi. (İHA)

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