KKTC'deki Covid-19 hastaları Türkiye'ye nakledilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin gece yarısından itibaren bölgedeki Covid-19 hastalarının Türkiye’deki sağlık kuruluşlarına nakline başlayacağını açıkladı.



KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) ile mücadeleye yönelik açıklamalarda bulundu. Başbakan Tatar, Türkiye'nin bu süreçte KKTC'ye yardım eli uzatmaya devam ettiğini belirterek, “Anavatan Türkiye her zaman ve her konuda olduğu gibi Covid-19 ile mücadelemizde de yanımızda olmaya devam ediyor. Anımsanacağı üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 27 Ağustos'ta Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini, KKTC’de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye’deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti" dedi.



Tatar, şöyle devam etti:

"İşte bu çerçevede Türkiye bu gece yarısından itibaren buradaki Covid-19 hastalarının Türkiye’deki sağlık servislerine nakline başlıyor. Bir defa daha vurgulamak isterim ki hükümetimizin çalışmaları, Türkiye’nin desteği ile sıkıntıları mutlaka aşacağız" ifadelerine yer verdi. Tatar, "Sağlığımızı ön planda tutarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz ama ekonomimizin mahvolmasına da izin vermeyeceğiz."