KKTC'de yangın; ODTÜ kampüsüne de sıçradı

Kuzey Kıbrıs'ın Tepebaşı bölgesinde çıkan yangın nedeniyle Tepebaşı-Çamlıbel anayolunu trafiğe kapatıldı. Türkiye, rüzgar nedeniyle söndürülemeyen yangın için iki yangın söndürme helikopterini KKTC'ye gönderdi.

Açıklama yapan KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangının çok geniş alana yayıldığını belirtti.

Yangın bölgesine giden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kuzey Kıbrıs’ın en güzel orman alanlarından olan bölgede çıkan yangından büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Yangını söndürmek için büyük uğraş verildiğini ifade eden Başbakan Ersin Tatar da, Türkiye'nin yangın söndürme helikopterleri gönderdiğini vurgulayarak, "İnşallah en kısa sürede söndürülür" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Tepebaşı bölgesinde çıkan yangının rüzgarın etkisiyle hızla büyüdüğünü ve denize doğru ilerlediğini söyledi. Özersay, bölgede koordinasyonu sağlamaya çalıştıklarını belirterek Rum kesiminden de yangın söndürme uçağı gönderileceğini bildirdi. Özersay, Kalkanlı’daki yangının yerleşim yerlerine yakın olmasının sıkıntıya yol açabileceğini söyledi.

Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü'ne (ODTÜ Kuzey Kıbrıs) de sıçradı. Okulda bulunan öğrenciler tahliye edildi.