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KKTC'de yangın; ODTÜ kampüsüne de sıçradı

17 Mayıs 2020 17:42

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Akşam saatlerinde açıklama yapan Başbakan Ersin Tatar yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.

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