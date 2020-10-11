KKTC'de sandıklar açıldı; ilk sonuçlar gelmeye başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylamasında oy verme işlemi bitti, sandıklar açıldı.



KKTC'de 2 Nisan'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylaması Koronavirüs salgını nedeni ile bugün yapıldı. Oy kullanma işlemlerinin sabah saat 08.00 itibarıyla başladığı ülkede, 18.00 itibari ile oy verme işlemi sona erdi ve sandıklar açıldı. Seçime katılım oranı yüzde 54,72 oldu.

Ülkede 11 aday Cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Oy pusulasında yer alan adayların isimleri ise Ersin Tatar (Ulusal Birlik Partisi), Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi), Erhan Arıklı (Yeniden Doğuş Partisi), Fuat Çiner (Milliyetçi Demokrasi Partisi), Arif Salih Kırdağ (Bağımsız), Ahmet Boran (Bağımsız), Mustafa Ulaş (Bağımsız), Alpan Uz (Bağımsız), Kudret Özersay (Bağımsız), Mustafa Akıncı (Bağımsız), Serdar Denktaş (Bağımsız) oldu.

Öte yandan seçmen, Yüksek Mahkeme yargıçlarının halen 8 olan sayısını 16’ya çıkarmayı öngören Anayasa değişikliği için de “evet” veya “hayır” diyerek tercih belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) resmi internet sitesi üzerinden Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin ilk sonuçları duyurdu. Sandıkların yüzde 53'ü açıldı. İlk verilere göre Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar seçim yarışını önde götürüyor. Bağımsız aday Mustafa Akıncı ikinci sırada yer alırken, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman üçüncü sırada bulunuyor.



Açılan sandıklardan çıkan ilk oylara göre adayların oy oranları ise şöyle:

Oyların yüzde 32,46'sını elde eden Başbakan Tatar birinci sırada yer alıyor. Mustafa Akıncı, yüzde 29.57 ile ikinci, Tufan Erhürman ise yüzde 21.68 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Bir adayın Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu yani yarısından bir fazlasının onayını alması gerekiyor. Hiçbir adayın bu oy oranına ulaşamaması halinde, Cumhurbaşkanlığı seçimi önümüzdeki hafta Pazar günü, bugünkü seçimde en çok oyu alan iki aday arasında tekrarlanacak.

Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için de bugün kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğundan “evet” çıkması gerekiyor. Aksi halde değişiklikler yürürlüğe girmeyecek.