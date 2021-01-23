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Yaşam

KKTC'de okullar gelecek hafta yüz yüze eğitime başlıyor

23 Ocak 2021 19:13

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Covid-19 pandemisinden dolayı erken kapanan okullar yüz yüze eğitime 25 Ocak'ta tekrar başlayacak.

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