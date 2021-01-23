KKTC'de okullar gelecek hafta yüz yüze eğitime başlıyor

Bazı işletmelerin faaliyetleri durduruluyor

Diğer taraftan Alsancak-Karşıyaka arasındaki hudutlar içerisinde artan vakalar nedeniyle bu bölgelerde kısmi kapanma kararı alındı.

Karar kapsamında belirlenen işyeri ve faaliyetlerin, 25 Ocak 2021 saat 05.00'ten itibaren alınacak olan ikinci karara kadar kapatılması uygun görüldü. Kapatılacak işletmeler ise şöyle sıralandı:

"Eğlence yerleri, bar, club, meyhane, sinema, kıraathane/kahvehane, bet ofisleri, spor salonları, masaj salonları, internet kafeler, berber, kuaför, güzellik salonları, dövme salonları, masaj salonları, restoran, pastane, cafe, büfe vb. yerlerin sadece paket servisleri ve yerinden alma hizmetleri açık olacak şekilde düzenleme yapılacaktır."