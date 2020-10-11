KKTC'de halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanmaya başladı.

Kıbrıs Türk halkı gelecek 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Vatandaşlar, cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için de oy kullanıyor.

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Seçimde 7'si bağımsız 11 aday yarışıyor.

Seçimde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yarışıyor.

Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin adayı olarak yarışa katıldı.

KKTC'de geçen hafta 46 yıldır kapalı olan Maraş sahil şeridi açılmıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), kapalı Maraş'ın sahil şeridini halka açan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bu karardan geri adım atması için çağrı yapmıştı.