KKTC'de 1 kişide daha Koronavirüs tespit edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1 kişide daha yeni tip Koronavirüs (Covid-19)Ö tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5'e yükseldi.

KKTC'de Koronavirüs salgınının sona ermesinin ardından 75 gün sonra yeni vaka tespit edilmişti. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı açıklamada son 24 saatte 889 kişiye test yapıldığını ve 1 kişide Koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

Pilli, yeni vakanın Türkiye'den havayolu ile KKTC'ye geldiğini aktarırken, toplam vaka sayısının 5'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Pilli, halka sosyal mesafe, hijyen ve maske takma kurallarına uymaları konusunda çağrı yaparken, 65 yaş üzerindeki vatandaşların kalabalık ortamlardan uzak durmasını istedi.

Gelen tüm yolculara 1 gün karantina şartı getirildi

Başbakanlık, tarafından yapılan açıklamada ülkede vaka sayılarının yeniden artması ile yurtdışından gelen tüm yolculara PCR test sonuçları çıkana kadar 1 gün otelde karantina şartı getirildiği duyuruldu. Başbakanlık, otel rezervasyonlu turistlerin ülkeye girişleri sırasında yapılan PCR testinin sonuçlarının konaklayacakları otele gönderileceğini açıklarken, turistlerin bu süre zarfında gözetim altında tutulacağını aktardı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından 'pandemi' kapsamına alınan korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler çerçevesinde ülkemizde turizm faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir zeminde gerçekleştirilebilmesinin sağlanması amacıyla bazı düzenlemeler hayata geçirilecektir. Kontrollü olarak turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir süreç içerisinde yeniden başlatılırken toplum sağlığının da korunmasının büyük önemi bulunduğu bilincinden hareketle, kara, deniz ve hava sınır kapılarından giriş yapacak olan Otel rezervasyonlu turistler ülkeye girişlerinde PCR testleri yapıldıktan sonra test sonucunu beklemek üzere rezervasyon yaptırmış olduğu otele gönderilecekler ve test sonucu çıkana kadar konaklayacakları otel içerisinde gözetim altında tutulacaklardır. Gözetim altında bulunan turistlerin aynı ortamda bulunanlarla temas etmemeleri ve otelden dışarı çıkışlarına izin verilmeyerek halkla bir araya gelmemesi için de gerekli tüm tedbirler otel tarafından alınacak ve Otel işletmelerinin sorumluluğunda uygulanacaktır."