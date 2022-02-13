KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Halil Falyalı’nın tek lirasını görmedim, finansörüm falan değil

Silahlı saldırıda öldürülen Halil Falyalı'nın ardından yaptığı, "Üzüntümü paylaşmak istiyorum, değerli bir kardeşimizdi, bu ülkeye yatırımlar yapmıştı" açıklaması eleştirilen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Halil Falyalı’nın tek lirasını görmedim, finansörüm falan değil" diye konuştu. Tatar, Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı'ya, “Türkiye’ye beni rezil ettin” sözleriyle sitem etti.

Halk TV'de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın cinayetin ardından yaptığı “Üzüntümü paylaşmak istiyorum, değerli bir kardeşimizdi, bu ülkeye yatırımlar yapmıştı, çok insana iyilik yapmıştı” şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine Mutluyakalı, “Biz defalardır, yıllardır Halil Falyalı'yla görüyoruz cumhurbaşkanını. Bunlar zaten çok yakın ilişkiler içerisinde olan, aynı sofrada fotoğraflar veren insanlardı. Bundan da çekinmeyen insanlardı Zaten cinayetin ardından 'çok değerliydi, kaybettik' dedi devletin tepesindeki kişi.” demişti.

Yenidüzen Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı, Tatar'ın kendisini aradığını belirterek yazısında, "Sabah sabah Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın telefonuyla uyandım dün... Halk Tv’deki sözlerim üzerine sitem etti, çünkü hayatının odağına Türkiye’yi aldı. Ada içinden çok Türkiye’de yankılanan eleştirilere tepki gösteriyor. 'Türkiye’ye beni rezil ettin' diye başladı söze… 'Falyalı’nın tek lirasını görmedim ben, finansörüm falan değil, böyle yıpratmayalım birbirimizi' diyerek iddiaların tümünü reddetti. 'Halil Falyalı’nın son Cumhurbaşkanlığı seçimleri dahil özellikle ulusal siyasetin finansörlerinden biri olduğu' yönündeki değerlendirmemi kabul etmedi, 'Bu yönde hiçbir delil yoktur' dedi. Halk Tv’de bana gelen soru, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Falyalı’nın ölümü sonrası yaptığı “Üzüntümü paylaşmak istiyorum, değerli bir kardeşimizdi, bu ülkeye yatırımlar yapmıştı, çok insana iyilik yapmıştı” açıklaması üzerineydi. Falyalı’nın adadaki algısını programda anlatmıştım zaten…" ifadesini kullandı.