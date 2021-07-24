KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 47 yıldır kapalı olan Maraş'ın insanlığa açılması gerekiyordu, o yapılmıştır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili "47 yıldır kapalı olan Maraş'ın insanlığa açılması gerekiyordu, o yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beyarmudu şehitleri için düzenlenen anma törenine katıldı. Tatar, burada yaptığı konuşmada, KKTC'nin Kapalı Maraş açılımına değinerek yıllardır "bir anlaşma olursa Maraş'ın iadesi olacak" gibi bir beklenti içerisinde olunduğunu ancak çok "fırsatlar masaya gelmesine rağmen karşı tarafın iyi niyetini ortaya koyamaması nedeniyle anlaşmanın olmadığını" söyledi.

Tatar, "47 yıldır kapalı olan Maraş'ın insanlığa açılması gerekiyordu, o yapılmıştır." dedi.

"(Bakanlar Kurulu tarafından) Son alınan kararla, yüzde üç buçuk bölümünde (Maraş'ta) sivil idareye dönüştürülmesiyle, mal ve hak sahiplerinin orada yerleşebileceklerine dair bir mesajdır." diyen Tatar, Kıbrıs Vakıflar İdaresinin (EVKAF) elindeki belgelere göre, ata yadigarı topraklar olduğunu gösterse de uluslararası hukuk bakımından 1974 tapularının tanındığını ve bunun kararını da uluslararası hukukun tanıdığı Taşınmaz Mal Komisyonu'nun vereceğini belirtti.

Tatar, KKTC olarak uluslararası hukuka ters düşecek uygulama içerisinde olmadıklarının altını çizerek, "47 yıldan sonra yatırım sahiplerinin de kendi haklarını alabilmeleri için onlara yol göstermek için düzenlemelerin yapıldığını "ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanlığının Kapalı Maraş'a ilişkin dün yaptığı açıklamaya da değinen Tatar, "BMGK'nin Rum-Yunan ikilisinin dürtmesiyle kararlar almasını sorgulamak gerek. Esas olan mağduriyetlerin önlenmesi." şeklinde konuştu.

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Tatar, Maraş konusunda daha önce fırsatlar kaçırıldığını işaret ederek Maraş'ın "çantada keklik" olmadığını dile getirdi.

BMGK'dan kınama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ta yaptığı açıklamalar sırasında "Maraş bölgesinin yüzde 3,5'u kadar bir bölgenin de açılacağı" mesajını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs'ta yaptığı açıklamalar sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) Türkiye'nin pozisyona ilişkin kınama geldi. BMGK, Türkiye ve KKTC'nin kapalı Maraş'ın kısmen yeniden açılması planını kınarken, karardan derhal dönülmesi çağrısında bulundu.

Konsey gerilimi arttıracak, tek taraflı, BMGK kararlarına uymayan eylemlerden kaçınılmasını istedi.

TIKLAYIN - Dışişleri'nden BMGK'nın kınama kararına tepki: Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan açıklamaları tümüyle reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da yaptığı "Maraş bölgesinin yüzde 3,5'u kadar bir bölgenin de açılacağı" açıklamasını kınama kararına tepki gösterirken, "BM Güvenlik Konseyi açıklaması ile çeşitli ülkelerin, Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan, asılsız iddialara dayanan açıklamalarını tümüyle reddediyoruz" denildi.