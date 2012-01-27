-KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu, Türkiye'de İSTANBUL (A.A) - 27.01.2012 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un da Rum tarafının isteksizliğini, anlaşmama yönünde zamanı oynayan hareketler içinde olduğunu tespit ettiğini bildirdi. Eroğlu, New York'taki Greentree görüşmelerinin tamamlanmasının ardından beraberindeki heyetle birlikte THY'ye ait uçakla Türkiye'ye geldi. Eroğlu, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Aydın ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Eroğlu, Greentree görüşmelerinin 5'incisinin tamamlandığını belirterek, ''Aslında BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun bizi davet ederken mektubunda 3 unsura odaklanmamız gerektiğini ifade etmişti. Bunlar 'vatandaşlık', 'yönetimde güç paylaşımı' ve 'mülkiyet' konularıydı'' dedi. Kendilerinin de bu konuda gerekli hazırlığı yaparak gittiklerini ifade eden Eroğlu, ''Önerilerimiz de ona göre hazırlanmıştı. Tabii Rum tarafı daha ilk günden 'Rakamları yeni aldık. Kıbrıs'a gidip değerlendirmemiz gerekir' diyerek olayı erteleme düşüncesi içinde olduğunu ortaya koymuştur'' şeklinde konuştu. Eroğlu, buna rağmen hazırladıkları önerileri sunduklarını ve bu önerilerin BM Genel Sekreteri ve oradaki heyet tarafından benimsenerek masaya konulduğunu belirterek, karşı tarafın herhangi bir önerisini alamadıklarını kaydetti. Derviş Eroğlu, Kıbrıs'ta BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Alexander Downer'ın başkanlığında bir müddet görüşmeler yapılacağını ve mart ya da nisan aylarında Downer'in vereceği rapora göre BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un kendilerini 3 garantörün katılımıyla gerçekleşecek konferansa davet edeceğini söyledi. Eroğlu, Rum tarafının buna da itiraz ettiğini ifade ederek, ''Ancak Genel Sekreter, bu konuda kesin kararlı. 'Ya bu konferansa çağıracağım ya da genel sekreter olarak BM Güvenlik Konseyine raporumu yazacağım' şeklinde bir ifadede bulunmuştur. Dolayısıyla bu Greentree Zirvesi'nde, bizim ortaya koyduğumuz ve kabul gören önerilerimizin olduğunu söyleyebilirim'' dedi. Bir gazetecinin, basında, ''İkili görüşmeler bitti, iş uluslararası konferansa kaldı'' şeklinde haberlerin yer aldığını hatırlatması üzerine Eroğlu, ''Sayın Genel Sekreter'in bizimle birlikte en son yaptığı açıklamadaki ifadesi, 'Bir kere daha Greentree Zirvesi olmayacak' şeklindedir. Downer'in vereceği rapora göre ya düzenlenecek uluslararası konferansa bizleri davet edecek ya da genel sekreter olarak BM Güvenlik Konseyine sunacağı raporla bu işin sonunun geldiğini ifade edecek'' diye konuştu. Eroğlu, gazetecilerin ''Bir daha Hristofyas ile görüşülmeyecek, bu anlama mı geliyor?'' sorusuna da ''Kıbrıs'ta kısa bir görüşmemiz olacak ama Genel Sekreter Ban Ki-mun araştıracak. Genel Sekreter de Rum tarafının isteksizliğini, anlaşmama yönünde zamanı oynayan hareketler içinde olduğunu tespit etmiştir'' karşılığını verdi.