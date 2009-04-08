KKTC Cumhurbaşkanı: Ergenekon bağlantıları beni irkiltti

KKTC Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Ergenekon soruşturmasının Kıbrıs ile ilgili bağlantılarını gazetelerde görünce "irkildiğini" söyledi.





Cumhurbaşkanı Talat, KKTC'de 19 Nisanda yapılacak seçimlerin ardından kurulacak hükümetin, Kıbrıs konusunda izlenen politikalara karşı çıkamayacağını ve bu politikayı desteklemek zorunda olduğunu belirtti



Talat, Bayrak Televizyonunda (BRT) yayımlanan AKİS programında yaptığı açıklamada, "Ergenekon ile ilgili basında gördüğüm Kıbrıs bağlantıları beni irkiltti" dedi.



Cumhurbaşkanı Talat, basında Ergenekon ile ilgili gördükleri karşısında neden irkildiğini şu sözlerle açıkladı:



"Burada geçmişte yaşadığımız bazı hadiselerin böyle bir bağlantıyla bağlantılı olduğunu resmen bilmiyorduk da ondan... Bir dış karışmacılığın olduğunu biliyorduk. Özellikle seçim dönemlerinde sandık sandık yürütülen müdahaleyi biliyorduk. Biz fiilen biliyorduk, ama bunun Ergenekon bağlantısıyla ilgili bilgi sahibi değildik."



Talat "Ergenekon" denince ne anladığını ise şu sözlerle özetledi:



"Ergenekon, benim anladığım kadarıyla bir ekip var. Bu ekip bazı yasa dışı yollarla siyasi iktidarı yıpratmak ve iktidardan uzaklaştırmak gibi bir takım girişimler yapmış."



Ergenekon konusunda kimin neyi nasıl yaptığı konusunun daha tam olarak netleşmediğine de işaret eden Talat, Ergenekon üzerinden hesaplaşmanın Kıbrıs'ta da kendini gösterdiğini söyledi. Talat, "Nerede çok milliyetçi duyguları besleme imkanı, orada çok fazla karışık işler olur" diye konuştu.



"Seçimlerden sonra Talat'ın ortaya koyduğu çözüm vizyonundan farklı düşünen bir siyasi iktidar oluşumunun ortaya çıkması halinde bu hesaplaşmanın devam etme durumunun ortaya çıkıp çıkmayacağına" dair bir soruya karşılık ise Cumhurbaşkanı Talat, "Eğer Kıbrıs sorunu konusunda farklı düşünen, çözümsüzlüğü çözüm gibi gören bir anlayış iktidar olursa, ortaya çok ciddi bir karmaşa çıkar. Ve tabii ki bunun ucu Ankara'ya kadar gider" dedi.



‘Desteklenmeyen bir yapı hükümette olamaz’



19 Nisan seçimlerinden sonra oluşacak hükümetin, Kıbrıs konusunda izlenen politikalara karşı çıkamayacağını ve bu politikayı desteklemek zorunda olduğunu söyleyen Talat, "Seçim sonrasında gelecek olan hükümet, bizim saptadığımız ve sonuç getirdiği görünen politikayı mutlaka desteklemelidir. Desteklemeyen bir yapı hükümette olamaz" dedi.



Talat, bir partinin çözüm istediğini söylemesinin yeterli olmadığının altını çizerek, "Önemli olan partilerin politikalarının özüdür. Kıbrıs konusunu iğne ile kuyu kazarak getirdiğimiz noktayı bozmayız. Kıbrıslı Türklerin elde ettiği kazanımlarla hiçbir hükümet oynayamaz" diye konuştu.



Tüm partilerin çözüm vizyonuna sahip olmaları gerektiğini kaydeden Talat, Kıbrıs sorununun çözümü dışında bir seçenek bulunmadığını vurguladı.



Talat, "hükümete ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) gelmesi durumunda ne olabileceğine" ilişkin soruyu yanıtlarken şunları söyledi:



"O da iktidara gelecekse desteklemek zorundadır. Yoksa dediğim gibi kaos olur. Cumhurbaşkanı çözümden yana, Türkiye çözümden yana, buradaki hükümet çözümsüzlükten yana, böyle bir şey olur mu?"



Bu politikayı desteklemeyen bir siyasi partinin hükümete gelemeyeceğini kaydeden Talat, bir siyasi partinin "çözüm istediğini" söylemesinin yeterli olmadığını belirterek, "Kritik bir dönemdeyiz. Çözüm istiyorum demesi yetmez. Uygulamayı da ona göre yapması lazım" dedi.



Cumhurbaşkanı Talat, Taşınmaz Mal Komisyonu ile birlikte yapılan düzenlemeleri "bir devrim" olarak niteledi ve "Buna karşı bir devrim yapılamaz. Bu, çok aşırı bir girişim olur" dedi.

