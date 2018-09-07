KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, zamları protesto eden birlik üyeleriyle görüştü

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, arpaya ve yeme yapılan zamları protesto eden Hayvan Üreticileri Birliği\'nin yönetimiyle görüştü.

Görüşmeye, Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Emiroğulları ile Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, üreticilerin taleplerini dinledikten sonra hükümetle konuşacağını dile getirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı\'ndan görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı\'yı ziyaret eden üyelerden birinin başında kovboy şapkasıyla görüşmeye katılması sosyal medyada tepkilere neden oldu. Kovboy şapkalı üyeyi eleştirenler, Akıncı ile makama saygısızlık yapıldığını savundu.



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