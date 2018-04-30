T24 LogoT24 Logo
Gündem

KKTC Çalışma Bakanı: 1 Mayıs'ta açık iş yerlerinden alışveriş yapmayın

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 1 Mayıs'ta açık olan iş yerlerinden, marketlerden alışveriş yapılmaması ve hizmet sektöründen hizmet alınmaması çağrısı yaptı

30 Nisan 2018 17:25

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 1 Mayıs\'ta açık olan iş yerlerinden, marketlerden alışveriş yapılmaması ve hizmet sektöründen hizmet alınmaması çağrısı yaptı.
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili açıklama yaptı. 1 Mayıs\'ta özel sektörün, çalışanlarına 1\'e 2 ödeme zorunluluğu bulunduğunu belirten Bakan Çeler, bu kuralı uygulamayanlara cezai işlem yapılacağını belirterek, haklarını alamayanların Bakanlığa başvurmasını istedi.
\'EN BÜYÜK MÜFETTİŞ HALKTIR\'
Yarın açık olan marketlerden alışveriş yapılmaması çağrısında bulunan Çeler, \"Gelin 1 Mayıs\'ta dışarıdan yemek çağırmayalım, herhangi bir kafeye gitmeyelim, alışverişi bir gün önceden yapıp o gün alışverişe gitmeyelim. O günü tatil olarak emekçiye verdirmeyenlere cezayı hep birlikte uygulayalım\" dedi. Çeler, 1 Mayıs\'ta saat 11.00\'den sonra marketlerin kapalı olacağını belirterek, açık marketlerden de alışveriş yapılmamasını istedi. Çeler, \"1 Mayıs\'ta hiçbir marketten alışveriş yapmayın, hizmet sektöründen hizmet almayın. En büyük müfettiş halktır\" ifadelerini kullandı.
Çeler, gelecek yıl devlet dairelerinin yanında özel sektörün de tatil olması yönünde çalışma yapacaklarını da sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefa KARAHASANLEFKOŞA DHA KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTCSosyal Güvenlik Bakanı ZekiMayısKKTCBayramıBakanlığaBÜYÜK MÜFETTİŞ HALKTIREnFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Katliam ve cinayet hükümlüleri nasıl bırakılıyor; işte 20 soruda Hizbullah'tan...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Sözcü yazarı Öztürk: Eski bakan balayına giden bir çifti çok...

Özel ambulans taksi hizmeti verdi: "Yol boyunca siren hiç susmadı,...

Van'da ikinci çığ faciası: 33 kişi hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24